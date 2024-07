Arso spet prižiga alarme za točo

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, čez dan bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Omenjena agencija medtem že prižiga alarme za točo, najvišja stopnja verjetnosti je trenutno razglašena za Podravje in Savinjsko.

Stanje nekaj čez 10. uro. FOTO: Arso

Obeti

V torek bo sprva precej jasno. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od severozahoda širile proti vzhodnim krajem. Na Primorskem bo zvečer zapihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Tudi v sredo bodo še lahko nastale posamezne plohe ali nevihte. Popoldne se bo postopno razjasnilo. Ponekod bo zapihal severnik, na Primorskem šibka burja. V četrtek bo sončno, na Primorskem bo še pihala burja.

