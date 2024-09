Arso prižiga oranžne alarme za točo, poglejte, kje bi lahko padala

Popoldne se bo postopno povsod pooblačilo. V zahodnih krajih se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo širile proti osrednji Sloveniji. Ob morju bo zapihal okrepljen jugo, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, v alpskih dolinah okoli 24 °C.

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče je srednja na Bovškem, Goriškem, Notranjskem in v Ljubljani z okolico.

Ponoči bodo padavine z nevihtami prehodno zajele večji del Slovenije in do jutra po večini ponehale. Do jutra bo burja postopno ponehala. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasno povečano oblačnostjo, nastajale bodo plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 21 do 27 °C.

Opozorilo

Popoldne in zvečer lahko predvsem v bližini morja nastanejo močnejše nevihte, ki jih bo spremljal okrepljen veter in krajevni nalivi. Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Kako kaže?

V soboto se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah marsikje megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo na vzhodu sprva še dokaj sončno, drugod pa bo oblačnost naraščala. Popoldne se bodo v zahodnih krajih pričele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo zvečer pričele širiti proti vzhodu.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo oblačnost od zahoda naraščala. Sredi dneva se bodo na območju severnega Jadrana in v sosednjih pokrajinah Italije že pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne in zvečer širile proti vzhodu. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo. Jutri bo dopoldne še večinoma pretežno oblačno, popoldne pa bo že deloma sončno. Še bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.