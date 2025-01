Arso prižgal oranžni alarm: poglejte, kje bo najhuje

Za ponedeljek in v torek je Arso izdal oranžni alarm zaradi močnega vetra. Napovedujejo, da bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod lahko presegli hitrost 100 km/h, ta druge dele Slovenije pa je napovedan rumeni alarm oziroma okrepljeni severovzhodni veter.

Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nižinah marsikje megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo oblačnost na vzhodu občasno povečala.

FOTO: Arso

Že danes bo Primorskem pihala večinoma šibka burja, v notranjosti Slovenije pa bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Hladno bo

V ponedeljek bo v vzhodni, južni in deloma v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -3, v krajih z burjo malo nad 0, najvišje dnevne od -1 do 3, na Goriškem in ob morju do 6 stopinj Celzija.

V torek se bo nadaljevalo suho in precej jasno zimsko vreme. Veter bo v notranjosti oslabel, na Primorskem pa bo še pihala zmerna do močna burja. V sredo dopoldne se bo oblačnost prehodno povečala, burja na Primorskem bo oslabela.

Od severa doteka k nam hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.