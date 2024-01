Arso opozarja: prilagodite aktivnosti na prostem zaradi visokih vrednosti PM10

Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala opozorilo, da danes in v naslednjih dneh pričakujejo preseganja dnevne mejne vrednosti PM10 v večjem delu celinske Slovenije. Kot pojasnijo, so visoke ravni posledica povečanih izpustov in izrazitega temperaturnega obrata, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah. Kljub sončnemu vremenu ne pričakujejo znatnega znižanja ravni delcev.

Danes ob osmi uri zjutraj so bile povišane ravni delcev PM10 v krajih: Ljubljana, Maribor, Ptuj, Novo mesto, Koper, Nova Gorica, Kranj, Rečica v Ilirski Bistrici, Zagorje, Hrastnik, Trbovlje, Krvavec in Črna na Koroškem. Izredno povišane vrednosti so izmerili v Murski Soboti in Celju.

Na Arso predlagajo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka ter prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Točne izmerjene vrednosti po urah lahko spremljate tukaj.

Priporočila NIJZ

Inštitut za zdravje v okoliščinah, ko so povišani delci PM10, svetuje, da prilagodite svoje življenje, in sicer: