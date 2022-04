Arsenovič stopil pred medije na »kraju zločina«: Nisem ga davil, sem ga pa ustavil

Župan Mestne občine Maribor se je odzval na obtožbe o napadu na 13-letnika. Napad naj bi se zgodil v nedeljo v bližini Teniškega kluba Branik. Saša Arsenovič naj bi 13-letnika napadel. O dogodku je bila obveščena policija. Župan in oče najstnika sta pojasnila, kaj se je dogajalo. Po besedah očeta je Arsenovič 13-letnika tudi davil.

Župan se je oglasil prav z mesta, kjer naj bi se incident zgodil, in to povedal: »Dogodek obžalujem, se opravičujem najstnikom in staršem, opravičujem se vsem občanom, ker sem ravnal tako, kot ne delujemo, ko se trudimo graditi mesto in odnose. Moral bi ravnati drugače, manj burno in se zato še enkrat opravičujem. Želel sem ga samo ustaviti in poučiti, da žalitve ne vodijo nikamor. Ta komunikacija ni bila mogoča, ker je bil zelo nemiren in razburjen. Nisem ga udaril ne davil. Prijel sem ga za roko.« Predlagal je srečanje s fantom in starši, da se dogovorijo.

Oče 13-letnika je napad prijavil policiji. »Policisti so v nedeljo, 17. 4. 2022, zaradi dogodka, ki naj bi se zgodil tisti večer, na zapisnik sprejeli ustno kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Ker kriminalistična preiskava kaznivega dejanja še traja in tudi iz razloga, ker je v dejanje kot oškodovanec vpleten otrok, ki spada v posebej zaščiteno kategorijo oseb, vam več informacij ne moremo posredovati,« so odgovorili s PU Maribor.