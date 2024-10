V Sloveniji odkrili temelje džamije: poglejte, kaj vse so našli med izkopavanjem

Med izkopavanjem v Logu pod Mangartom so arheologi izkopali približno 150 kvadratnih metrov površine in odkrili dobro ohranjene temelje džamije, ki je bila zgrajena iz lesa, a porušena po koncu prve svetovne vojne, je na facebooku zapisal Muslimanski kulturni center Ljubljana.

Mihrab je niša v steni mošeje ali verske šole (medrese), ki označuje smer Meke (qibla), v katero so muslimani obrnjeni med molitvijo. Je arhitekturno in simbolno središče verskih stavb.

Našli so kamnite temelje džamije, temelje mihraba, leseno nosilno konstrukcijo vhodnega prostora ter ležeče tramove v notranjosti objekta. Posebej zanimiv je ohranjen vzhodni temelj, ki dosega prvotno višino okoli 55 centimetrov, medtem ko so temelji mihraba ohranjeni v višini okoli 90 centimetrov. Poleg kamnitih temeljev so odkrili tudi dele navpičnih lesenih tramov na vogalih džamije ter okoli konstrukcije minareta.

Zgodovinski pomen za Slovenijo

Arheologi so našli še številne manjše predmete, kot so žeblji, tesarske sponke in deli okenskega stekla, ki so bili uporabljeni pri gradnji mošeje. Ti predmeti in podatki o konstrukciji ter gradnji predstavljajo pomemben arheološki ostanek iz obdobja prve svetovne vojne, ki je pomemben ne le za Slovenijo, temveč tudi širši evropski prostor.

Po arheoloških raziskavah in analizah bodo sledili postopki registracije in priznanja džamije v Logu pod Mangartom kot zgodovinskega objekta posebnega pomena za Islamsko skupnost v Sloveniji ter kulturno dediščino Republike Slovenije.