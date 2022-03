Ob apokaliptičnih prizorih Janša sporočil, kaj bo storila vlada

Na bencinskih servisih po vsej državi se popoldne in zvečer vijejo dolge kolone vozil, ljudje pa gorivo točijo tudi na zalogo, in sicer v večje sode. Ljudi so očitno močno prestrašile napovedi o močnih podražitvah pogonskih goriv. Apokaliptične prizore po Sloveniji si lahko ogledate v članku na tej povezavi.

Cene goriva bodo v torek konkretno poskočile. Maloprodajna cena dizla bi se lahko povečala za več kot desetino, lahko pa tudi več. Cene nafte, ki so naraščale že pred ruskim napadom na Ukrajino, v dneh od začetka agresije rastejo še bistveno bolj izrazito. Dogajanje na vzhodu Evrope in njegove posledice v obliki zahodnih sankcij so v strahu pred motnjami v dobavah namreč na trgu surovin povzročile izjemne cenovne pritiske in nove rekorde.

Janša: Ni razloga za paniko

Ko so družbena omrežja preplavile fotografije in informacije z bencinskih servisov, se je na Twitterju oglasil premier Janez Janša. »Slovenija ima dovolj zalog naftnih derivatov, zato goriva ne bo zmanjkalo. Poleg tega bo vlada v primeru radikalne rasti maloprodajnih cen sprejela dodatne ukrepe za ublažitev. Nobenega razloga ni za kakršnokoli paniko,« miri premier.

Vlada je sicer v sklopu paketa ukrepov za blažitev posledic rasti cen energentov za prebivalstvo, gospodarstvo in kmetijstvo začasno znižala tudi trošarine na elektriko in pogonska goriva. Ukrep je začel veljati s 1. februarjem in bo v veljavi do konca aprila. Takrat je vlada navedla, da gre za znižanje na najnižjo možno raven. Za bencin je tako trenutno trošarina 0,35901 evra na liter, za dizel pa 0,330 evra na liter.