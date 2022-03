Gneča na bencinskih servisih, ponekod zmanjkalo goriva (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnilo večje število bralcev, ki so na bencinskih servisih opazili precejšnjo gnečo, kar gre pripisati napovedanim podražitvam pogonskih goriv, ki naj bi nastopile že v torek. Nekateri vozniki si zaloge goriva točijo tudi v sode. Na Vrhniki je po naših informacijah danes že zmanjkalo goriva, a so ga pripeljali in napolnili rezervoarje. »Gneča je velika in sega vse na regionalko, je pa bencina in dizla zaenkrat še dovolj,« nam je okoli 17. ure sporočil bralec Darko.

Neuradno smo izvedeli, da so težave tudi v Ljubljani. V nekaterih poslovalnicah je menda že zmanjkovalo goriva, zato naj bi voznike preusmerjali na večje bencinske servise. Zaposleni pa naj bi dobili navodila, da naj bodo pozorni na zalogo. Eden od delavcev nam je dejal, da v torek pričakujejo podražitve, a še ni znano, kolikšne. Popoldne in zvečer je pričakovati nov naval kupcev. Na naše uredništvo se je obrnila tudi bralka Lidija iz Celja, ki je opazila večjo gnečo na bencinskem servisu OMV.

Gneča tudi v Celju. FOTO: Bralka Lidija

Petrol miri: Dobava poteka nemoteno

Kaj se dogaja smo preverili tudi pri pristojnih na Petrolu. Tam mirijo, da dobava in oskrba potekata nemoteno. Poslovalnicam, kjer je zmanjkalo bencina in dizla, gorivo dostavijo v najkrajšem možnem času.

Kot smo že proočali, utegnejo cene goriva v torek konkretno poskočiti. Maloprodajna cena dizla bi se lahko povečala za več kot desetino – po računih Mojih financ na 1,65 evra za liter, lahko tudi več. To bi bila rekordna vrednost.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografije.