Anton in Veronika pol stoletja na skupni poti (FOTO)

Redkim je dano, da dočakajo zlato poroko, 50-letnico skupnega življenja, saj se mnogi prej ločijo, drugi ovdovijo. Tisti, ki ta enkratni trenutek doživijo, so lahko dejansko veseli in zadovoljni. Gre za mejnik, vreden praznovanja.

Ob svojih najdražjih sta tik pred valentinovim, na dan, ko sta si pred pol stoletja obljubila trajno zvestobo, praznovala Anton in Veronika Beloglavec iz Zbigovcev pri Gornji Radgoni. Najprej sta stopila pred oltar radgonske farne cerkve sv. Petra, kjer sta v spremstvu prič hčerke Veronike in sina Jožeka ter pred domačim župnikom Francem Hozjanom obnovila zaobljube.

Z družino in prijateji

Vesela družba se je nato preselila v nekaj deset metrov oddaljeni mestni muzej Špital, kjer je civilni obred potekal pred radgonskim županom Stanislavom Rojkom in matičarjem Mirkom Ferencem. Praznovanje ob bogato obloženih mizah se je nadaljevalo na Turistični kmetiji Hari v Spodnji Ščavnici, kjer je bilo kljub omejitvam, povezanim s covidomom-19, zelo veselo in razigrano, za dobro voljo je poskrbel tudi harmonikar in humorist Srečko Elbl iz Lenarta.

Spoznala sta se na domačiji

Anton se je rodil 20. maja 1949 v Spodnji Ščavnici kot eden izmed petih otrok mami Mariji in očetu Frideriku. Zaposlen je bil na radgonskem Arcontu kot kovinar, tam se je tudi upokojil. Veronika, dekliško Kralj, se je rodila 7. decembra 1955 v Oseku v današnji občini Sveta Trojica kot ena iz med treh otrok očetu Alojzu in mami Mariji. Veronika je bila skoraj vse življenje doma, med drugim je skrbela za štiri otroke.

Po poroki sta nekaj časa delala v Avstriji, nato sta kupila majhno posest v Zbigovcih pri Gornji Radgoni ter si zgradila hišo.

Spoznala sta se maja 1971 na njeni domačiji, skupno pot sta začrtala 12. februarja 1972 v cerkvi Svete Trojice. Po poroki sta nekaj časa delala v Avstriji, nato sta si kupila majhno posest v Zbigovcih pri Gornji Radgoni ter si zgradila hišo. Rodili so se jima štirje otroci (Klaudija, Zvonko, Veronika, Jožek), skrbela sta še za nečakinjo Suzano Lukovnjak od njenega rojstva 1987. naprej, kot da bi bila njun peti otrok. Zdaj imata tri vnuke (Alan, Timotej, Tian) in tri vnukinje (Larisa, Nika, Lana), vsi zelo radi prihajajo k dedku in babici.

50 let sta že srečna v zakonu.

Dneve si krajšata z branjem časopisov, gospodinjskimi opravili, živita z najmlajšim sinom, družbo jima dela prijazna hišna muca Pikica. Prehodila sta težke in lahke poti, doživela smeh in solze, zdravje in bolezen. A nič ju ni ustavilo, ljubezen med njima še vedno vidno žari.

Pred domačim župnikom Francem Hozjanom