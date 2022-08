Anonimna prijava zaradi zaposlitve poslančeve žene: takšen je epilog

»Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato je postopek v zadevi ustavila.« To so danes sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), potem ko so prejeli anonimno prijave zaradi očitkov o zaposlitvi Maje Tašner Vatovec v kabinetu ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM). Gre za ženo poslanca Mateja Tašnerja Vatovca, ki da je službo dobila pri ministru Luki Mescu zaradi političnih povezav.

KPK je prejel pojasnila, da gre za zaposlitev v kabinetu ministra na zaupanje funkcionarja, ki je sklenjena najdlje za čas trajanja funkcije funkcionarja, in na podlagi tega ugotovila, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz njenih pristojnosti, zato je postopek ustavil.

»Tovrstne kabinetne zaposlitve predstavljajo zakonsko specifiko in izjemo sistema zaposlovanja v javnem sektorju, tako zakonsko kot vsebinsko pa izključujejo tudi oceno morebitnega nasprotja interesov, saj so vezane na 'osebno zaupanje' ministra in že v sami definiciji predvidevajo predhodno osebno, poslovno, politično ali drugo povezavo med ministrom in javnim uslužbencem, ki zasede to delovno mesto. Kabinetne zaposlitve torej predstavljajo zakonsko dovoljeno izjemo od dolžnega izogibanja nasprotju interesov, kot je sicer zahtevano v ZIntPK, saj osebno zaupanje logično lahko izhaja le iz osebnega poznanstva in predhodnega sodelovanja z določeno osebo,« so še pojasnili.