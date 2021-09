Anis Ličina se po premoru ni vrnil v sodno dvorano

Znano, kakšno vlogo v kriminalni združbi naj bi imel Ličina

Sodišče je v nadaljevanju sojenja domnevnim trgovcem z drogo odredilo pripor obtoženemuTa se je do zdaj branil s prostosti, da bi zagotovili njegovo navzočnost na sojenju, pa je sodišče zdaj zanj odredilo pripor, poročata časnika Dnevnik in Večer. Po poročanju omenjenih časnikov se že nekajkrat ni udeležil glavnih obravnav na sodišču, je pa za svoje izostanke vedno dostavil dokaze. Na torkovi glavni obravnavi pa je na opozorilo sodnikao izostankih dejal, da se sojenj ne misli udeleževati.Po odrejenem premoru med glavnim sojenjem se Ličina ni več vrnil na obravnavo, zato se je sodnik Škrebec posvetoval s tožilko. Ta je predlagala, naj sodišče odredi prisilni privod, če bi bil neuspešen, pa pripor. Po posvetovanju sodnega senata je nato sodnik Škrebec odredil pripor zaradi neupoštevanja sodišča in zagotovitve njegove navzočnosti na sodišču. Odvetnik obtoženegain Ličina sklepa o odreditvi pripora še nista prejela.Obtožnica sicer bremeni 33 obtoženih, od tega je 19 že obsojenih, saj so s tožilstvom podpisali sporazum oz. so krivdo priznali na predobravnavnem naroku. 14 obtoženih, med njimi tudi domnevni vodja združbe, krivde ni priznalo in jim sodijo po rednem postopku. Ličini tožilstvo pripisuje vlogo Zupančičevega kurirja. Na preiskovalnem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča zoper Ličino poteka tudi sodna preiskava v zvezi z nasilnimi protesti 5. novembra lani v Ljubljani.