Razvpiti Slovenec v vrtec poklical policiste

Razvpiti slovenski državljanje znova pritegnil pozornost slovenske javnosti. Na družabnih omrežjih je zapisal, da je zaradi driske, ki jo je imel njegov otrok, v vrtec prišlo šest uniformiranih policistov in štirje v uniformah. Ličina se je zgražal nad tem, da se je zaradi driske leto in pol starega otroka in se spraševal, od kdaj NIJZ posveča posebno pozornost driski.Ličina je zapisal, da je vzgojiteljica klicala njegovo ženo, naj takoj pride po otroka, ker ima drisko, ker pa to ni bilo mogoče, naj bi ji začela groziti z inšpekcijo s strani NIJZa in ob tem še zagotovila da ima podporo ravnateljice. »Ker je ona delala, sem jaz odšel z mojega delovnega mesta po otroka, ko sem prispel do vrat vrtca, sem prosil vzgojiteljico naj pokliče ravnateljico in inšpekcijo takoj, rekla je, da ravnateljica ne more priti, da pa lahko pokliče policijo, ker ji grozim. Grozil sem ji tako, da sem ji rekel, da si natakne masko, ko se pogovarja z menoj, saj sem jo tudi sam imel, kar ni hotela niti slišati in mi je zaprla vrata pred nosom še preden sem otroka ven vzel, nato sem poklical policijo in ravnateljico,« je opisal Ličina. »Šok, ko sem ugotovil, da ravnateljice sploh ni v službi in da je vzgojiteljica lagala. To mi je tudi potrdila namestnica ravnateljice, s katero sem govoril. V tem trenutku ni niti sama vedela za nobeno inšpekcijo NIJZja, vzgojiteljica ji je predlog podala, ko sta se srečali na hodniku, ko je policija bila že prisotna v vrtcu! Register klicev v vrtec, ravnateljico in policijo bo dokazal da imam prav. Še večji šok pa, ko je policija napisala meni kazen zaradi kršenja javnega reda in miru, njej pa nič! Prišlo jih je pa 11, da so sestavili en list papirja,« je zapisal Ličina.O tem, kaj se je v vrtcu dogajalo, smo preverili tudi na policiji, kjer so odgovorili, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe,zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo podati odgovora. »Na splošno pa lahko pojasnimo, da se policisti odzivajo na vse klice in zaprosila občanov za posredovanje, ter glede na ugotovljeno dejansko stanje izvedejo ustrezne ukrepe.«Nekateri prijatelji so Ličini stopili v bran, a mnogi so ga opozorili, da otrok z drisko ne bi smel biti v vrtcu in da mora ostati doma. NIJZ v priporočilih piše tako: »Otrok, ki je prebolel črevesno nalezljivo bolezen, naj se vrne v vrtec, ko je minilo najmanj 48 ur po zadnjem odvajanju tekočega iztrebka oz. bruhanju. Otrok ne sme imeti drugih znakov okužbe, npr. povišane telesne temperature, krčev v trebuhu. Če bi se driska in/ali bruhanje pri otroku, ki je izločevalec povzročitelja črevesne okužbe, ponovila, mora ponovno ostati doma.«