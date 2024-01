Anesteziolog, ki meni, da so čistilke na uro bolje plačane, kot je sam, prekinil molk

Anesteziolog Bojan Kontestabile se je opravičil za izjavo o tem, da so čistilke na uro bolje plačane, kot je sam. Kot je zapisal v izjavi za medije, je bila izjava lahko razumljena kot neprimerna in jo obžaluje. Kontestabile je v izjavi za medije ob robu ponedeljkovega stavkovnega zbora zdravnikov v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana dejal, da bo v januarju v bolnišnici po razporedu opravil 203 delovne ure, hkrati pa bo 184 ur doma v pripravljenosti. Pojasnil je, da bo za to prejel plačilo 5490 evrov neto, kar znese 14,1 evra na uro. Ob tem je dodal, da svoje delo rad opravlja, težko pa sprejme, da "čistilki nekateri na roko plačujejo 20 evrov za čiščenje, sam pa prejme 14 evrov" .

Zdravniki in zobozdravniki so prejšnji ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

»Zavedam se, da je bila moja izjava o urni postavki zdravnika lahko razumljena kot neprimerna in jo zato obžalujem in se prizadetim tudi opravičujem," je zapisal danes. Želel je opozoriti, da je treba objavljene prihodke vseh zdravstvenih delavcev razumeti v kontekstu števila ur, ko so na voljo za oskrbo bolnikov, je pojasnil. "Pri meni to ob opravljenem rednem delu pomeni, da sem v primeru razpoložljivosti organa za transplantacijo v službo vpoklican kadarkoli kot član tima, v katerem je vsak med nami neobhodno potreben za opravljanje posega,« je dodal.

Očitki o neprofitnem občinskem stanovanju

V medijih so se po njegovi izjavi sicer zvrstili očitki, da naj bi do lani uradno živel v neprofitnem občinskem stanovanju, čeprav je že več let lastnik vile na eni od elitnih ljubljanskih lokacij, o čemer je prvi poročal portal Necenzurirano.

Kontestabile je v današnjem sporočilu za javnost pojasnil, da je bila njegova družina po prijavi na javni razpis leta 2001 izbrana za najem stanovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in so jim glede na zakonske kriterije določili neprofitno najemnino. »Po nakupu nepremičnine smo leta 2015 z najemodajalcem sklenili dogovor, da do ureditve nebivalne nepremičnine še naprej uporabljamo stanovanje, vendar zanj plačujemo tržno najemnino, ki jo določi sklad,« je zapisal. Poleti 2023 je bilo stanovanje predano skladu, je dodal.

A kot so za portal 24ur.com pojasnili na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, so v letu 2017 pri Kontestabilu sami ugotovil preseganje dohodkov in mu začeli zaračunavati tržno najemnino. Potrdili pa so, da tudi po nakupu nepremičnine za izselitev ni bilo pravne podlage, saj ni šlo za primerno stanovanje.