Ana ima že 16 pravnukov (FOTO)

Veselo in bučno je bilo ob praznovanju 90. rojstnega dneva Ane Tancoš iz Terbegovcev v občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Kako tudi ne ob številnih svojcih, ki so ji za bogato obloženo mizo najprej zapeli Kol'kor kapljic, tol'ko let. Ob čestitki se ji je župan Anton Slana tudi zahvalil za vse, kar je dobrega naredila za lokalno skupnost.

Ponosna je na svoje otroke, vnuke in pravnuke. Fotografije: Ludvik Kramberger

Slavljenka se je rodila 1. julija 1932 na Rožičkem Vrhu. Leta 1954 sta si z Danijelom Tancošem ustvarila družino. Sprva sta živela v podarjeni butani hiši, nato je mož, ki je bil gradbenik – gradil je mostove po vsej Jugoslaviji, 27 let pa delal v Avstriji –, ob njej postavil novo zidano hišo. V zakonu se jima je rodilo sedem otrok, živih je šest, Danijel, Anton, Andrej, Milan, Dušanka in Danijela.

Vsi so si ustvarili družine ter ju obdarili s 15 vnuki in 16 pravnuki. Kot nam je povedala Ana, ji je v največje veselje, da jo vsi radi obiščejo, srečna pa je tudi, ker je sin Anton s sopotnico Jasno ostal doma in tako skrbijo, da ji je na jesen življenja lepo. Ana je bila vzorna gospodinja, skrbela je za družino in kmetijo, ki sta jo z Danijelom z dokupom zemlje povečala na pet hektarjev. Ob tem je našla čas za svoj konjiček, slikanje – vsak prostor krasijo njene likovne umetnine. Zanimiv je tudi pogled na poslikane zügare ali šefe, to so posebne vrste bučk, ki na vrvicah visijo s stropa. Kot je povedala, je najrajši slikala naravo, angele in svetnike.

Spekli so ji razkošno torto.

Ob koncu slavja ji je pravnuk Žan na harmoniko zaigral pesem Lojzeta Slaka V dolini tihi.