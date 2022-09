Pred natanko dvema tednoma so se na krškem pokopališču svojci še zadnjič poslovili od 82-letnega Alojza Zorka s Trške Gore pri Krškem. Vsaj tako so mislili. Čez osem ur pa šok, ko so na vrata potrkali policisti in sporočili, da je ta isti Alojz v resnici še živ. Istega dne, okoli 17.30, so namreč v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu ugotovili, da so jim iz Splošne bolnišnice Celje (SB Celje) pripeljali Zorka in ne njihovega drugega, v resnici mrtvega oskrbovanca. Razlog je bil v tem, da je v bolnišnici nekaj dni prej prišlo do zamenjave njune identitete. Tisti, ki je umrl, j...