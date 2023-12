Alojz Kovšca dobil petletni mandat na tej funkciji: zmagal za en glas (VIDEO)

Lovsko zvezo Slovenije bo v prihodnje vodil Alojz Kovšca. Delegati so mu petletni mandat, ki ga bo nastopil 15. januarja, zaupali na torkovem občnem zboru v Novem mestu. Kovšca bo na položaju nasledil Lada Bradača.

»Obljubljam vam, da bom v mandatu, ki je pred menoj, deloval v korist Lovske zveze Slovenije, v korist vseh lovk in lovcev v Republiki Sloveniji, in da bom spoštoval lovski etični kodeks,« je po izvolitvi povedal Kovšca, sicer bivši predsednik državnega sveta.

Na tajnem glasovanju je prejel 55 glasov. Njegov protikandidat Darko But je prejel 53 glasov. Glasovalo je 109 od skupno 112 delegatov, ena glasovnica je bila neveljavna.

Delegati so se na občnem zboru, ki so ga s fanfarami slovesno odprli Rogisti LD Trdinov vrh, seznanili tudi glede prodaje poslovne stavbe na Župančičevi ulici 9, v Ljubljani in glede realizacije sklepa, ki ga je v zvezi z gradnjo Nacionalnega lovskega centra Zlatorog sprejel občni izbor 15. 6. 2023. Sprejeli so spremembe in dopolnitve Pravil LZS, se seznanili glede vpisa Ustanove za ohranjanje naravne in kulturne dediščine slovenskega lovstva v evidenco ustanov in z vsebinskim in finančnim načrtom dela LZS za leto 2024.

Aleksandru Beeru je Lovska zveza Slovenije za njegovo dolgoletno ustvarjalno delo v lovski organizaciji podelila najvišje priznanje Lovske zveze Slovenije – plaketo Zlatorog, so še zapisali v sporočilu za javnost, ki ga je zveza objavila na svoji spletni strani.