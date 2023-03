Alina od rojstva le negibno telo (FOTO)

Čez tri mesece bo Alina Krajnčič iz Globokega pri Brežicah dopolnila šest let in njeni vrstniki bodo septembra prvič prestopili šolski prag. Alina ga žal ne bo. Je namreč nemočna deklica, ki je povsem odvisna od pomoči domačih. Še ponoči, ko spi, je treba nadzirati njeno dihanje, da ne bi prišlo do najhujšega. Ker so starši prepričani, da bi bila hčerka danes zdrava deklica, če bi porod v brežiški porodnišnici vodili po pravilih stroke, so se odločili za tožbo, od Bolnišnice Brežice zahtevajo 502.000 evrov. A v bolnišnici vsakršno krivdo zavračajo. Alina, Anita in Matej v Krškem. »Spo...