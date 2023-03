Ali so maske še vedno obvezne ali so le priporočilo?

Novi koronavirus živi z nami in mi z njim. Več kot dve leti je krojil naša življenja, zaradi ukrepov, ki so bili roko na srce podobni kot v tujini, pa so v Sloveniji mnogi vzrojili. Od vseh teh so bolj ali manj ostale le še maske. Nekateri jih še vedno nosijo v trgovinah in na prostem, drugi le tam, kjer jih zapovedujejo (navadno z znaki na vratih pretežno zdravstvenih ustanov).

NIJZ priporoča dosledno uporabo, a ...

Ali so maske v Sloveniji še vedno obvezne? Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pravi takole: »Ministrstvo za zdravje sproti prilagaja in dopolnjuje navodila in priporočila za izvajalce zdravstvene dejavnosti. NIJZ še vedno priporoča dosledno uporabo maske v okoljih z večjim tveganjem za okužbo s SARS-CoV-2, v katerih se zadržujejo osebe iz ranljivih skupin, kar predstavljajo skupni zaprti prostori zdravstvenih ustanov in socialnovarstvenih zavodov, vključno z domovi za starejše občane.«

Torej so to le priporočila, in ne obveza? »Vljudno vas prosim, da se za pojasnila obrnete na ministrstvo za zdravje. NIJZ podaja strokovna izhodišča, usmeritve oziroma priporočila in predstavlja ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalnem in lokalnem nivoju in imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje.«

Kaj pravijo na ministrstvu za zdravje

Pa smo naredili, kot so priporočili. Z ministrstva za zdravje, ki ga vodi Danijel Bešič Loredan, so pojasnili: »Ministrstvo za zdravje je vse od junija 2022 vedno ravnalo v skladu s priporočili stroke. Tako bomo ravnali tudi v prihodnje. Vsi javni zdravstveni zavodi in druge zdravstvene ustanove imajo svoje službe in/ali načrte za preprečevanje bolnišničnih okužb, ki so dolžne zagotavljati varno okolje za paciente oziroma bolnike in zaposlene, s poudarkom na ogroženih skupinah prebivalcev.«

Vaša odločitev, vaše zdravje

To pomeni, da imajo zdravstvene ustanove škarje in platno v svojih rokah. Medtem ko je denimo uporaba obraznih mask tako za zaposlene kot obiskovalce in spremljevalce v UKC Maribor obvezna, je danes Zdravstveni dom Ljubljana na twitterju sporočil: »Zaradi izboljšanja epidemiološke situacije v prostorih ZD Ljubljana zaščitne maske niso več obvezne, razen v primeru znakov respiratornega obolenja. Priporočljive pa so v prostorih, kjer ni možno zagotavljati ustrezne medsebojne razdalje in za starejše ter kronične bolnike.«

Ali jo boste nosili ali ne, je tako, vsaj v ZD Ljubljana, vaša izbira.

