Ali bo božič letos bel? Po besedah meteorologinje Veronike tega ni ...

Ob koncu tedna je Slovenijo preplavil zelo hladen zrak, zato je današnje jutro prineslo nizke temperature po vsej državi, tudi ob morju. Najhladneje je bilo v Novi vasi na Blokah, kjer so izmerili –20,1 stopinje Celzija. V noči na sredo je mogoče na skrajnem vzhodu države pričakovati sneženje, a količina snega ne bo velika.

Po besedah dežurne meteorologinje na Agenciji RS za okolje (Arso) Veronike Hladnik Zakotnik so se jutranje temperature v večjem delu države gibale med –10 in –3. Tudi ob morju je bilo –3 stopinje, "kar se zgodi redko", je povedala za STA. Zelo nizke temperature so izmerili še na Jezerskem in v Zadlogu, kjer je bilo okoli –15 stopinj Celzija.

Konec preteklega tedna je ponekod v državi snežilo

Največ snega je zapadlo na Notranjskem, med 10 do 20 centimetri, do 30 centimetrov ga je zapadlo v hribih. Na Kredarici se je od četrtka do sobote snežna odeja povečala za več kot meter.

Obeti

V prvem delu noči na torek bodo zahod države zajele rahle padavine, sredi noči se bodo začele širiti nad Notranjsko, v torek čez dan pa se bodo preselile na vzhod države. Po večini bo šlo za mešanico dežja in snega. Ker bo ponekod temperatura nižja od 0 stopinj Celzija, lahko kje, predvsem v torek zjutraj in čez dan, pride do poledice in žledu, a slednjega ne bo veliko.

V torek zvečer se bo meja sneženja na skrajnem vzhodu države, predvsem ob meji s Hrvaško, spustila, tako da lahko v noči na sredo ponekod pade do pet centimetrov snega.

Od četrtka za zdaj kaže v glavnem na suho vreme. Tega, ali lahko pričakujemo, da bo božič bel, pa po besedah meteorologinje še ni mogoče napovedati. »Vsaj do 18. decembra ne kaže na velike količine padavin,« je povedala.