Znano, kdaj naj bi Slovenija dočakala konec vročine

Poročali smo že, da bo predvsem sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Agencija za okolje (Arso) je prižgala oranžno opozorilo in dodala, da je možna toča.

Zvečer je na severu možna kakšna nevihta, ponoči pa se bo ozračje umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

V četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija.

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče. FOTO: Arso

In res je trenutno verjetnost pojavljanja toče velika na Obali, Goriškem in Notranjskem. Medtem pa neurje.si napoveduje, kdaj bomo dočakali osvežitev in konec vročinskega vala

»Kot kažejo trenutni modeli, bi lahko malenkost "lažje zadihali" šele okoli 24. julija, saj bo višinska dolina hladnega zraka nekoliko južneje, kot smo vajeni in kar pomeni, da bodo do takrat nekateri kraji v Sloveniji beležili rekordno število vročih dni. Recimo Črnomelj bo do tedaj imel več kot 30 vročih* dni, ko je temperatura čez dan presegla 30 °C. Tudi v drugih krajih po Sloveniji bo govor o ekstremno dolgem vročinskem valu, ki nas je objel v juliju. Vsi pa tudi vemo, da ob takih izrazitih menjavah zračnih mas po navadi pride do ekstremnega vremena.«