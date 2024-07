Arso prižgal oranžno opozorilo: možna toča in grožnja požarov! Na Balkanu padajo rekordi

Danes bo delno jasno. Več oblačnosti bo predvsem v severni Sloveniji, kjer bodo popoldne in zvečer nastale posamezne plohe in nevihte, toča ni izključena, napovedujejo.

Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 °C, je zapisano na straneh Agencije RS za okolje.

Jutri je napoved sončna, verjetnost za vročinske nevihte pa majhna. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem bo zavela šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem okoli 35 °C.

V Alpah oblačno

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes in jutri sončno in vroče. Več oblačnosti pričakujejo v Alpah, kjer bodo sredi dneva in popoldne nastajale plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihala povečini šibka burja. Na Balkanu sicer beležijo vročinske rekorde, najvišje dnevne temperature zraka bodo na Hrvaškem danes od 32 do 37 °C, v Dalmaciji še nekoliko višje.

V petek se v naših krajih obeta dokaj sončno vreme. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj krajevnih neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč na soboto.

V soboto bo povečini sončno, sredi dneva in popoldne bo možna kakšna vročinska nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri.

Opozorila

Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Peklensko vroč Balkan

Hrvaška ni edina, ki jo je prizadel neobičajno dolg vročinski val, za katerega meteorologi opozarjajo, da bo eden bolj ekstremnih. Celoten Balkan in deli vzhodne Evrope so že od začetka julija podvrženi visoki vročini, ki bo predvidoma trajala še dva tedna, piše meteorološka služba Severe Weather Europe.

»Gre za zgodovinski vročinski val z dnevnimi temperaturami, ki so presegle prag 40 °C. Najbolj intenziven je na Balkanskem polotoku in v vzhodni Evropi. Tudi morja v Sredozemlju se segrevajo in ponekod dosegajo 30 °C. Glede na napovedi globalnih vremenskih modelov bodo temperature julija po vsej južni in vzhodni Evropi ostale precej nad povprečjem. Za Balkanski polotok so za ta teden napovedane rekordne vrednosti,« piše SWE.

Temperature so marsikje presegle 30 stopinj, tako je v zadnjih dneh v Romuniji, Srbiji, Albaniji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji in Grčiji.

Najvišja najnižja temperatura, ki so jo kdajkoli izmerili v Srbiji

V Srbiji so, piše SWE, zabeležili zgodovinsko vročino. Meteorološka postaja v Vršcu (severovzhodna Srbija) je v soboto zabeležila najnižje temperature 30,6 °C, v nedeljo pa 31,2 °C, kar je najvišja najnižja temperatura, ki so jo kdajkoli izmerili.

Iz Beograda poročajo o najnižji temperaturi 27,3 °C v soboto in 27,5 °C v nedeljo. Tudi te vrednosti so zelo blizu rekordnih.

Visoke nočne temperature so zabeležili tudi v sosednjih državah, kot so Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Romunija in Severna Makedonija. Grčija je ugotovila, da najnižja temperatura na nekaterih postajah ob koncu tedna ni padla pod 30 °C.

»Julij je znan kot najbolj vroč mesec poletja, vendar bodo temperature v teh dneh in v naslednjih 7-10 dneh precej nad povprečjem. Dnevna povprečja bodo v mnogih regijah okoli 10 stopinj višja,« sporoča SWE. Dodajajo, da je za to stanje kriva toplotna kupola.