Agra se je po epidemiji vrnila, tja smo peljali naše bralce (FOTO)

vstopnic smo podelili.

Za Francijo posadili hrast

Minister Jože Podgoršek, veleposlanica Florence Ferrari in predsednik Borut Pahor v spremstvu gostitelja Janeza Erjavca

Andrej in Suzana Gracar iz Kranja sta prišla že tretjič.

Seveda ni manjkala degustacija žlahtne kapljice.

Še se bo vrnila

Gostja iz Francije je zasadila drevo.

Bralci Novic so si že prvi dan ogledali sejem. Fotografije: Oste Bakal

Po premoru zaradi epidemije koronavirusa se je minulo soboto na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni začel 59. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra 2021, na katerem se na več kot 70.000 kvadratnih metrih predstavlja 1100 razstavljavcev iz 29 držav. Na prireditvi, ki jo je svečano odprl predsednik države, med drugim praznujejo mednarodno leto sadja in zelenjave, poudarki pa so še na inovacijah, digitalizaciji, kmetijstvu prihodnosti, podnebnih spremembah, ekološkem kmetijstvu, hrani iz naše bližine, prehranski varnosti, skrbi za okolje, vodnih virih, krepitvi podeželja, biotski raznovrstnosti, gozdu in lesu. Pripravili bodo tudi več kot sto strokovnih posvetov, predavanj in okroglih miz, že v petek pa je na Brdu pri Kranju potekala mednarodna ministrska konferenca Ženske in njihov položaj na podeželju.Sodelujoči na sejmu predstavljajo vrhunsko tehnologijo, mehanizacijo in opremo za kmetijstvo ter prehransko industrijo, najboljšo lokalno in regionalno prehrano, vina ter ekološke pridelke in tudi najboljše rejne živali, od perutnine do drobnice, govedi, konj. Poudarki prireditve, ki bo potekala do četrtka, so tudi v znamenju pozivov k sodelovanju in povezovanju v agroživilski verigi, ker se bo le tako mogoče spopasti s prihajajočimi izzivi, med katerimi so tudi podnebne spremembe.Na te je opozoril tudi Borut Pahor in dejal, da mora kmetom pri prilagajanju pomagati država: »Vsi moramo s skrbjo sprejeti zadnje ugotovitve strokovnjakov z vsega sveta, ki so nas pod pokroviteljstvom Združenih narodov ravno te dni informirali, da je stanje okolja slabše, kot smo do zdaj verjeli. Segrevanje ozračja je hitrejše in že do leta 2030 bo preseglo 1,5 stopinje Celzija. To je številka, za katero smo verjeli, da je ne bomo prestopili do leta 2050. Še slabša je ugotovitev, da se ozračje v Sloveniji segreva dvakrat hitreje od povprečja.«Čestital je vsem, ki jim je uspelo organizirati sejem v trenutnih razmerah, in posebno pozdravil prijatelje iz Francije, ki je letošnja država partnerica. Francoska veleposlanica v Slovenijije povedala, da imata državi skupne poglede na določena vprašanja evropske kmetijske politike, predvsem podnebne spremembe, pri čemer bomo morali po njenih besedah razviti odpornejše sisteme. V sejemskem parku so v čast državi gostji posadili hrast graden.Predsednik uprave Pomurskega sejmaje spomnil, da je letošnja Agra posebna, kljub temu pa ponuja vse, kar tvori celovito vsebino dogodka. Več kot tretjina prostora je namenjena strokovnim razstavam, posvetom, ocenjevanjem, razstavam in izobraževanju. Radgonski županje ob dobrodošlici v mestu sejmov in penine prav tako opozoril, da se moramo vesti trajnostno, saj je to edina pot, da ohranimo rodovitnost tal in ljudi, ki delajo na zemlji, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr.pa je med drugim pohvalil deležnike v prehranski verigi, da smo imeli med epidemijo dovolj hrane. Napovedal je tudi, da bo država kmetijskemu sektorju še naprej pomagala, zaradi izpada prihodkov bo ta pomoč verjetno presegla 70 milijonov evrov.Sejmišče so že prvi dan obiskali tudi izžrebanci v nagradni akciji Slovenskih novic in Pomurskega sejma. 25 naših bralcev je prejelo vstopnice za dve osebi, ob tem smo poskrbeli, da niso bili lačni in žejni, saj jih je čakalo kosilo v gostinskem prostoru Lovenjakov dvor na sejmišču. Z vodnicoso se sprehodili po vzorčnih vrtovih, imeli so brezplačno degustacijo žlahtnih kapljic, nagrajenih vin v Vinskem hramu, in še marsikaj.»Res je bilo nepozabno. Prvič sem prišla na sejem, a nikakor ne tudi zadnjič, zagotovo se bom vrnila. Hvala za to čudovito doživetje,« nam je po ogledu povedalaiz okolice Žalca. Podobno so razlagali tudi drugi. »Že tretjič sem izžrebana in se udeležujem izleta z možem. In kot prejšnja leta sva, čeprav je malo manj razstavljalcev, navdušena nad vsem, kar smo videli,« je dodalaiz Kranja.