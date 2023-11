Afera ruski vohuni: Golob se seje Knovsa ni udeležil, ker ni imel vpliva na postopke povezane z aretacijo

Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Janez Žakelj (NSi) je na omrežju X sporočil, da se predsednik vlade Robert Golob ni udeležil današnje seje na temo aretacije domnevnih ruskih vohunov. Dodal je, da Knovs sicer nima pristojnosti, da odredi prisilno privedbo.

Ker ni imel vpliva na postopke se je opravičil

V kabinetu predsednika vlade so za STA pojasnili, da Golob na te postopke ni imel in nima vpliva, zato se je opravičil. Predsednik vlade spoštuje aktivnosti delovnih teles DZ in učinkovito izvajanje funkcij, ki so jim zaupane, so navedli. Nadzor komisije se nanaša na delovanje obveščevalnih in varnostnih služb, predsednik vlade pa na postopke, ki jih obravnava Knovs, nima in ni imel vpliva, zato jih tudi ne more komentirati. Iz tega razloga se je Golob na prejeto vabilo Knovsa odzval z opravičilom, so pojasnili v njegovem kabinetu.

Na zaprtem delu preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v policijo, naj bi nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav sicer pričala o tem, da naj bi Golob vplival na prestavitev aretacije domnevnih vohunov.

Direktor Slovenske obveščevalno varnostne agencije (Sova) Joško Kadivnik pa je Knovsu 9. novembra predstavil več operativno-taktičnih razlogov za določitev možnih datumov izvedbe aktivnosti, od katerih nekateri temeljijo tudi na odredbah za uporabo posebnih oblik pridobivanja podatkov. Te oblike pridobivanja podatkov se uporabljajo, ko je utemeljeno pričakovati, da se bo pridobilo pomembne dodatne podatke, so njegova pojasnila takrat povzeli v vladnem uradu za komuniciranje (Ukom).

Po informacijah STA je sodišče odredbo za hišno preiskavo, ki ji je nato sledila aretacija, izdalo za 17-dnevno obdobje, Sova pa naj bi predlagala izvedbo aktivnosti šele 5. decembra iz več razlogov, tudi zaradi možnosti povračilnih ukrepov Rusije. Dan pred tem, 4. decembra, je namreč v Sloveniji potekal 2. krog lokalnih volitev. Po neuradnih informacijah STA je bil datum preiskave tudi usklajen z vsemi organi, ki so sodelovali pri njej, torej tudi s tožilstvom in policijo.