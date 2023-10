Tako naj bi z vrha pritiskal nanjo: »Zato, da bi jaz ostala ministrica, naj bi moral nekdo izgubiti službo«

Pred preiskovalno komisijo, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, je stopila nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Ponovno je izpostavila, da je bila deležna političnih pritiskov s strani predsednika vlade Roberta Goloba, ki so kasneje vodili do njenega odstopa.

Namen parlamentarne preiskave, ki jo je DZ odredil februarja, bo med drugim ugotoviti, ali so se člani tretje vlade Janeza Janše in sedanje Roberta Goloba politično vmešavali v konkretne predkazenske in druge postopke in pri tem nedopustno vplivali na delo slovenske policije. Komisijo vodi poslanec Gibanja Svoboda Miha Lamut.

V skoraj uro in pol trajajoči predstavitvi svojega videnja tematike, ki je predmet preiskovalne komisije, je Bobnarjeva poudarila, da je predsednik vlade od nje zahteval ravnanja, na katera kot ministrica ni mogla pristati.

Zaslišanje bivše ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar pred parlamentarno komisijo. FOTO: Jože Suhadolnik FOTO: Jože Suhadolnik

»Golob je od mene kot od ministrice zahteval ravnanja, ki so bila nedopustna in nesprejemljiva, zato, ker se je neposredno vmešaval v kadrovanje v policiji. Še celo več, zato, da bi jaz ostala ministrica, naj bi moral nekdo izgubiti službo. V bistvu je izhajal stališča, da lahko to zahteva od mene zato, ker je on predsednik vlade, na kar pa kot ministrica seveda nisem mogla pristati,« je poudarila.

Zelo podrobno je opisovala, kdaj so se zaostrili odnosi med njo in predsednikom vlade in kako je potekala komunikacija med njima, pa tudi, kdo vse se je vmešaval v kadrovanje in druge postopke v zvezi s policijo.

Bobnarjeva je uvodoma poudarila, da vabila na današnjo sejo preiskovalne komisije ni prejela, vseeno pa je prišla, da ne bi bilo zlonamernih natolcevanj, da se izogiba ali da ne želi sodelovati na komisiji. Spomnila je tudi, da je že večkrat pričala pred preiskovalno komisijo, med drugim o zlorabah policijskih pooblastil v času epidemije covida-19, kaznovanju dijakov, ki se ne bi smelo zgoditi, o zaplinjanju Ljubljane, pa tudi o padcu zaupanja ljudi v delo policije.