Abrahamova hiša združuje vere

Na osrednjem (mestnem) pokopališču, ki na zdajšnji lokaciji na površini štirih hektarjev leži od leta 1965 in ima več kot 2100 grobov, je aprila komunalno podjetje skupaj z Občino Kočevje začelo urejanje odprtih površin mestnega pokopališča in hkrati popolno obnovo Jarmove (akademski kipar in slikar Stane Jarm) betonske vežice. Prenovljena Jarmova vežica. Foto: Milan Glavonjić Zelo zahteven je bil poseg zlasti na kupolastem delu strehe, podobna stoji še na pokopališču v Mengšu, nič kaj manj zahtevna nista bili niti prenova drugih poškodovanih delov ter povrnitev replik kovinskih skulptur in ...