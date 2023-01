60 let radgonskega bisera

Ena večjih in pomembnejših slovenskih vinogradniško-vinarskih družb Radgonske gorice letos praznuje visok jubilej: 170-letnico pridelave penine na tem območju. A slavijo še eno pomembno obletnico, in sicer 60-letnico radgonskega bisera.

V Radgonskih goricah že 170 let polnijo vrhunska vina.

Bilo je leta 1962, ko so začeli polniti 0,75-litrske steklenice s penečim vinom, ki so ga poimenovali Radgonski biser. V knjigi Zlata radgonska resnica, ki jo je napisal Drago Medved leta 2012, med drugim zasledimo, da so ga začeli polniti 14. avgusta 1962, in to kot nekakšno cenejšo različico penine po metodi charmat. Ob koncu sedemdesetih in v začetku osemdesetih let preteklega stoletja je to vino doseglo vrhunec proizvodnje. Takrat so napolnili okrog 1,5 milijona steklenic in le okrog 300.000 penine.

Po besedah direktorja družbe Boruta Cvetkoviča tačas napolnijo le še 300.000 steklenic radgonskega bisera in kar 1,5 milijona penine. Očitno je torej, da vinarji v mestu ob Muri nekoliko manj pozornosti posvečajo radgonskemu biseru tudi zaradi cen steklenic in zamaškov, in s tem »načrtno« znižujejo ponudbo in prodajo tega bisera.