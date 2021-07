59-letni Ptujčan povečal svoj penis in premagal težave z erekcijo

FOTO: arhiv naročnika

»Res je, sem eden redkih, ki ga že prej ni bilo sram priznati, da »spodnji kolega« enostavno ni več želel sodelovati.

FOTO: arhiv naročnika

FOTO: Xcore

Nobena skrivnost ni, da moški po 40. letu začnejo doživljati težave z erekcijo, ki so pogosto tudi vzrok zakonskih sporov, nezadovoljnih partneric in celo ločitev. Obiskali smo Martina iz Ptuja, ki nam je brez dlake na jeziku povedal, da je vse zgoraj našteto le plod moške lenobe in vdanosti v usodo, saj je tudi sam doživljal isto, a se je s tem spopadel in sedaj na pragu 60. leta starosti še vedno z veseljem vsak dan skoči med rjuhe. Kot pravi sam, zanj zagotovo velja pregovor: »Bolj star, bolj nor«.Zgodi se ti prvič in se tolažiš, da je to slučajno tak dan. Nato se čez čas ponovi in postaja vse bolj pogosto. Na koncu je to pripeljalo do tega, da sem se seksu z ženo začel izmikati, ker sem se pravzaprav želel izogniti sramoti in občutku krivde, hkrati pa sem imel še slabo vest, saj je žena mislila, da me ne privlači več.Najhuje je to, da na začetku nisem ukrepal, ampak sem se zgolj tolažil, da je to naravno stanje človeka v srednjih letih. Celo življenje sem imel težavno službo, opravljal sem fizična dela skoraj 40 let, kar je pustilo posledice na mojem telesu in prepričan sem bil, da je to eden od stranskih učinkov mojega načina življenja. Žal pa je ta posledica vplivala tudi na moj odnos z ženo, saj sva se oba držala vedno bolj zase.Na nek način me je rešilo to, da sem oseba, ki težko zadrži stvari zase (sem iz Štajerske, haha) in tako sem enkrat ob pivu vprašal kolega iz Maribora, ki je še malo starejši od mene, če se tudi njemu to dogaja in kako vse skupaj rešujeta z ženo.Na moje začudenje mi je odgovoril, da on že dolgo nima nikakršnih težav, ker uporablja preparate, ki mu pomagajo pri erekciji, hkrati pa naj bi tudi povečali njegov penis. Začel sem se glasno smejati, ker sem mislil, da me heca. Ko sem videl njegov resen izraz, pa sem se po pravici povedano ustrašil, da jemlje kakšna nevarna sredstva, tablete ali kaj podobnega.Naslednjega trenutka ne bom pozabil nikoli v življenju – objel me je okoli rame in mi tiho rekel: »Martin, lahko se smeješ kolikor hočeš, ampak ti si tisti, ki ima težavo, jaz pa sem svojo rešil in zadovoljim ženo skoraj vsak dan«.Ko je videl, da ga gledam brez besed, je nadaljeval: »Ne gre za nobeno viagro, tablete ali kakršnokoli kemijo, veš da sem bil celo življenje športnik in tega ne bi dajal vase. Odkril sem preparata z imenom X-core in Excite, ki sta 100 % naravna, brez stranskih učinkov, delujeta pa tako, da mi boš plačeval runde do konca življenja, ko ju preizkusiš.«Prepričal me je v sekundi, videl sem, da misli resno. Vendar je obstajal problem – artikla je možno naročiti samo na internetu, jaz pa še ekrana nisem znal pravilno prižgati. Porabil sem skoraj cel dan, da sem se prebil do spletne strani www.XcorePovecanje.com kjer sem na dnu strani izpolnil svoje podatke in oddal naročilo. Vzel sem 2 škatlici in dobil še brezplačno poštnino – nekdo mi bo zastonj prinesel artikle domov, kaj še hočeš lepšega?