50 tisoč ljudi z aplikacijo, kmalu #OstaniZdrav na sistemih iOS

Testiranje mobilne aplikacije #OstaniZdrav za operacijski sistema iOS je zaključeno, aplikacija pa posredovana v objavo na spletni trgovini App Store. Minister Boštjan Koritnik pričakuje, da bo uporabnikom na voljo zelo kmalu. Aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi s koronavirusom si je po njegovih navedbah do zdaj naložilo 50.000 ljudi.



Minister za javno upravo Koritnik je danes obiskal stojnico na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer je potekala predstavitev delovanja mobilne aplikacije #OstaniZdrav. S tovrstnimi akcijami želijo po ministrovih besedah aplikacijo približati potencialnim uporabnikom. "Imamo še nekaj manevrskega prostora. Današnja aktivnost je eden od korakov, da povišamo število uporabnikov," je dejal.



Dodal je, da mora marketinška kampanja zajeti čim širši krog naslovnikov. Podobna stojnica je tudi v Mariboru, ob tem pa je po Koritnikovih besedah ustno izročilo tisto, ki je ključno. »Ko bodo sosedje povedali sosedom, družinski člani drug drugemu. Tudi v šolah verjamem, da se bo širil glas, da je aplikacija zelo preprosta za uporabo, da ni invazivna, je pa zelo koristna,« je ocenil.

Meni, da se bo število uporabnikov povečalo tudi z možnostjo uporabe aplikacije v operacijskem sistemu iOS. Testiranje v Sloveniji je zaključeno, v testnem okolju je na voljo že od petka. Posredovali so jo že za objavo v spletni trgovini App Store, kar so po ministrovih pričakovanjih lahko zgodi že v nekaj urah.

Nekaj je težav Uporabniki o težavah pri uporabi aplikacije ne poročajo. »Zasledili smo nekaj težav z namestitvijo, ampak tega ne jemljem kot slabo. To samo pomeni, da so ljudje zainteresirani, da so prepoznali koristnost te aplikacije in da se celo toliko potrudijo, da težave sporočijo. Za nas je to koristno,« je poudaril.



Uporabnikom naprav s sistemom android je aplikacija na voljo od 17. avgusta, v prvem tednu pa si jo je naložilo 37.400 uporabnikov. Pod okriljem ministrstva za javno upravo deluje tudi enotni klicni center za dodatno tehnično pomoč v zvezi z aplikacijo.