Župani v poplavah najbolj prizadetih občinah dobili nasmeh na obraz. To je razlog

V zadnjih tednih je vsa dežela tolikokrat videla župane občin, ki so jo najslabše odnesle v poplavah avgusta, da so postali prepoznavni. A obrazi županje Črne na Koroškem Romane Lesjak ter županov Matije Tasiča (Prevalje), Klavdija Strmčnika (Luče) ter Franja Naraločnika (Ljubno) so minule tedne prek zaslonov ali v živo izražali skrbi, utrujenost in izčrpanost. Včeraj je bila v prestolnici prva priložnost, da smo uzrli tudi njihove zadovoljne in nasmejane obraze, pa čeprav vse težave še zdaleč niso minile.

Lepo je pomagati

»Narava je resnično pokazala, da smo pred njo nemočni,« je razmišljanje marsikoga ubesedil Jožko Tomšič, generalni direktor avtomobilske skupine Emil Frey, ki v Sloveniji zastopa številne znane avtomobilske znamke, za katere ponuja širok spekter podpore. V Sloveniji združuje več podjetij, med številnimi poslovnimi partnerji pa je tudi Peter Stočko, ki zastopa njihove znamke v svoji avtohiši na Ravnah na Koroškem. Stočko ima na Koroškem svojo avtohišo, je pa tudi podžupan Raven na Koroškem. Opisal nam je odnos Emila Freya do svojega zastopnika: »Od prvega dne so me klicali, kako smo ter kako lahko pomagajo: s prispevki, prostovoljnim delom, na koncu so se odločili za to prelepo gesto.«

To ni bila edina akcija za pomoč, ki so se je lotili pod Tomšičevim vodstvom. Pomagali so tako svojim zaposlenim, ki so jih prizadele poplave, kot tudi svojim kupcem. Najprej z osnovnimi dejavnostmi: »Zaposleni iz hčerinskih podjetij so svoje roke posodili Ljubnemu ob Savinji in še bodo priskočili na pomoč v Kamniku,« je Tomšič pojasnil ter še omenil, da so zaposleni sami zbrali tri tisočake denarne pomoči, skupina Emil Frey je denarni znesek podvojila, a to ni bilo dovolj. »Rodila se je ideja, da pomagamo na naš način, z avti. Večina prizadetih občin je namreč izgubila vozila, s katerimi prevažajo starejše občane, obiskujejo odročne kraje ter oskrbujejo prebivalce,« je podaritev petih avtov opisal direktor ter srž dejanja, vrednega precej denarja, ujel v misli: »Lepo je pomagati, radi pomagamo.«

Župan Naraločnik je bil zadovoljen, da so za sanacijo za pol leta na pomoč dobili Mercedesov kamion.

Občani in občanke Črne na Koroškem, Luč, Mežice, Prevalj in Raven na Koroškem so dobili pet avtomobilov blagovnih znamk Citroën, Fiat, Mitsubishi Motors, Mercedes-Benz in Peugeot, zanje pa še pet let brezplačnega rednega servisiranja. Občini Ljubno pa so za pol leta izročili v uporabo težko tovorno vozilo mercedes-benz arocs s prekucnikom podjetja TTN. »Vozilo nam bo v veliko pomoč pri sanaciji posledic, ki so jih na naših tleh pustile katastrofalne poplave,« se je za tovornjak zahvalil župan Ljubnega Franjo Naraločnik: »Iskrena hvala celotni ekipi, ki nam tudi s temi gestami daje moč, da zdržimo v tem okolju, kjer živimo.« Vsi župani so zadovoljno podpisovali pogodbe ter prevzemali nove avtomobile, ki bodo kmalu v uporabi.

Avto ima za vsakogar med nami različen pomen. Recimo izobraževanje: »Ta, ki smo ga dobili, bo v prvi vrsti namenjen za prevoz otrok, ki jih vozimo tudi v Velenje in Mozirje, ker nekaterih programov v Lučah nimamo. Verjemite mi, da bo res zelo dobrodošel,« je potrebe otrok iz Luč ter okoliških zaselkov predstavil njihov župan Strmčnik.

Avtomobilov so bili resnično veseli, saj bodo marsikomu v prizadetih občinah olajšali vsakdan.

Hvaležna je bila tudi Romana Lesjak, ki je sporočila, da so vsi Črnjani ganjeni nad širokosrčnostjo tokratne pomoči: »Ne nazadnje vam tega ne bi bilo treba storiti, ampak ker ste ljudje s čutom za sočloveka, ste to storili in resnično smo vam hvaležni. Z velikim veseljem se bomo vedno spominjali vaše radodarnosti, solidarnosti in skrbi za naše občane.« Prevaljski župan Tasič pa ni bil edini, ki je ob tej priložnosti opozoril na isto upanje poplavljencev: »Kdor hitro da, dvakrat da. In to je bila z vaše strani izjemna hitrost. In kar je izjemno pomembno za vse nas, tudi simbolično – ne gre samo za avtomobil, ampak za to, da v tej katastrofi nismo sami, da imamo prijatelje drugod. Upam, da bo tudi država pomagala tako, kot je obljubila.«