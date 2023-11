Z dobrodelnim denarjem že v novi hiši

Avgustovske poplave so prizadele tudi družini z otrokoma, ki sta se rodila z redko boleznijo. Tako so v Društvu Viljem Julijan zagnali zbiralni akciji, zdaj pa sporočajo, da so sredstva že nakazali družinam. Kot je pojasnil predsednik društva Nejc Jelen, so denar zbirali do 2. novembra.

»Za družino fantka Oskarja z Ljubnega ob Savinji smo skupno zbrali 231.866 evrov, ta znesek pa smo že v celoti nakazali očetu Nejcu Zagerju, ki je že začel graditi novo hišo. Prav tako smo vsa sredstva že nakazali družini deklice Nikite iz Malih Braslovč, za katero smo zbrali 141.423 evrov. Njeni straši, Miha in Ivana Pečovnik, so z zbranimi sredstvi že kupili novo hišo. Poleg teh dveh zbiralnih akcij smo imeli na željo družine Irmančnik iz Zgornje Savinjske doline odprt sklic zanje; zbrali in nakazali smo jim 22.869 evrov,« pojasnjuje Jelen.

Zagerjevim je plaz uničil popolnoma novo hišo, v kateri so živeli komaj tri tedne. FOTO: osebni arhiv

Za Nikito iz Malih Braslovč so zbrali 141.423 evrov. FOTO: Mediavibre Kreativni Studio

Komaj 6-mesečni fantek Oskar se je rodil s hudo redko boleznijo, zaradi katere mora biti priklopljen na aparat 18 ur na dan, katastrofalne poplave pa so njegovi 5-članski družini povsem uničile dom in kmetijo. Družina se je pred smrtonosnim plazom, ki je zasul njihovo hišo, rešila zadnji hip, tako da so starši z otroki zbežali iz hiše po hribu. Ker mora biti Oskar priklopljen na aparat, prek katerega dobiva umetno hrano, so mu na srečo življenje rešili s helikopterjem, da ga je pripeljal v bolnišnico na ustrezno zdravstveno oskrbo.

396.158 evrov so zbrali pri društvu.

Deček je v svojem kratkem življenju zaradi prirojene in življenjsko ogrožajoče redke bolezni prebavil prestal že tri zahtevne operacije. Oskar ima 6-letno sestrico Sašo in 7-letnega bratca Aleša, vsi so tako ostali brez doma. Kot sta povedala oče Nejc in mama Urška, so v novi hiši živeli komaj tri tedne, ko je plaz uničil vse, kar so imeli.

Reševali so jih s čolnom

6-letna Nikita ima težko redko neozdravljivo gensko bolezen, imenovano sindrom FOXP1. Katastrofalne poplave so tako uničile hišo njene družine, da so jih pred naraslo vodo s čolnom reševali gasilci. Njeni starši, Miha in Ivana Pečovnik, so dom gradili več kot deset let, za odplaknjeno hišo jim je ostal še kredit v višini 31.000 evrov. No, z zbranim denarjem dobrih ljudi so zdaj že kupili novo. Nikita zaradi težke genske redke bolezni ne more govoriti, ima tudi velik razvojni zaostanek, zaradi česar potrebuje stalen nadzor in varstvo. Njena mama zaradi tega ne more hoditi v službo in prejema nadomestilo za izgubljeni dohodek.

Poziv k donaciji

V Društvu Viljem Julijan, društvu za pomoč otrokom z redkimi boleznimi, ob tem pozivajo, da jim podarite odstotek dohodnine, s čimer nimate prav nobenega stroška. »Boste pa tako podprli delovanje našega društva in naše srčne programe in projekte, s katerimi pomagamo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam,« poudarjajo v društvu.

Predsednik Društva Viljem Julijan Nejc Jelen je pojasnil, komu so namenili sredstva. FOTO: Marko Feist

Z dobrodelnim Skladom Viljem Julijan so družinam, ki imajo otroke z redkimi boleznimi, do zdaj podarili že več kot 1,288.684 evrov, s septembrskim koncertom v Cankarjevem domu pa so zbrali še 70.000 evrov.

Malega Oskarja so rešili s pomočjo helikopterja (simbolična fotografija). FOTO: GRSZ

»S projektom Srčne zgodbe in velikim dobrodelnim koncertom Viljem Julijan širimo ozaveščenost o redkih boleznih, v okviru naše Pisarne za redke bolezni staršem omogočamo brezplačno pomoč, podporo, svetovanje in informiranje, s projektom Upanje za male borce za otroke iščemo možnosti zdravljenja v tujini, s projektom Božiček za male borce otrokom z redkimi boleznimi v božičnem času omogočimo posebno darilo, skozi naše zagovorniške aktivnosti rešujemo problematiko na področju redkih bolezni,« pojasnjujejo v društvu.