Slovenske pevke družini podarile hišo: Zdelo se mi je, da sanjam, da kaj takšnega ne more biti res (FOTO)

V razprodanem domžalskem Kulturnem domu Franca Bernika se je v sredo zvečer čutilo posebno vzdušje, nabito s čustvi, dobro energijo, smehom in tudi solzami sreče. Obiskovalci so malce pred sedmo uro zvečer pred vrati v glavno dvorano nestrpno pričakovali začetek posebnega dobrodelnega koncerta, na katerem so moči združile štiri izjemne ženske – pevka Rebeka Dremelj ter Ana Praznik, Tinkara Fortuna in Alenka Husič, združene v zasedbo Bepop.

Pred koncertom je vladala pozitivna energija. FOTO: MARKO PIGAC/PIGAC.SI

Glasbenice so priredile dobrodelni koncert. FOTO: MARKO PIGAC/PIGAC.SI

Na odru so se jim pridružili tudi domžalski osnovnošolci. FOTO: MARKO PIGAC/PIGAC.SI

Nepremagljive ženske, mame, žene, glasbenice, podjetnice in dobrodelnice so s skupnimi moči in s pomočjo številne ekipe organizirale dobrodelni koncert in osrečile ljudi, ki so jim poplave povzročile hude posledice. Izbrani družini so za vrhunec večera pripravile veliko presenečenje, ki pa je ostalo skrito prav do konca dogodka. V dvorani so skoraj dve uri odmevale slovenske uspešnice, ki so se dotaknile src vseh prisotnih, na odru so se našim junakinjam pridružili tudi najmlajši, vrhunec večera pa je bil nedvomno trenutek, ko so se glasbenice s težkim srcem spomnile na avgust in poplave, ki so mnogim družinam odnesle streho nad glavo. Pevke, ki so že dolga leta povezane v glasbi in materinstvu, so razkrile, da so sklenile, da skupaj ušpičijo nekaj koristnega za družbo. Ko se povežejo štiri močne, nadarjene, nepremagljive ženske, ki imajo kaj povedati, pa se rodijo najlepše zgodbe. »Dolgo smo snovale idejo, kako bi združile naš ustvarjalni izraz. Domislile smo se, da bi ob moji spremljevalni skupini lahko uprizorile koncerte po Sloveniji. Rezervirale smo datum v Domžalah, a ko se je zgodila naravna katastrofa, smo nemudoma sklenile, da bomo zbrana sredstva podarile v humanitarne namene. Še dve krasni ženski sta se priključili naši ekipi, Nikolina in Nevenka iz podjetja Naravni pretoki, d. o. o., in porodila se je zamisel, da družini, ki so ji poplave uničile dom, podarimo čudovito mobilno hišo NNikas,« se začetka čudovite zgodbe spominja Rebeka.

Zdelo se jima je, da sanjata

In ta je v sredo zvečer dobila neverjetno čustven epilog, ob katerem je marsikdo v dvorani potočil solzo ganjenosti. Pevke so skupaj s podjetjem Špeli Krumpačnik in njenemu partnerju Dominiku Germelju, staršem dveh majhnih otrok, podarile opremljeno hišo, saj zdaj bivajo v Špelini nekdanji sobici pri njenih starših, potem ko je Savinja odnesla njihovo hišo v Strugah. Presenečenje je bilo za vse prisotne nepopisno, še posebno za mlade starše, ki pravijo, da česa takšnega nista pričakovala.

Donacijo sta predala Nikolina Čeklanović, lastnica in direktorica podjetja Naravni pretok, in njen sin Robert Glač. FOTO: MARKO PIGAC/PIGAC.SI

Solze sreče in veliko presenečenje mlade družine ob predaji hiše. FOTO: MARKO PIGAC/PIGAC.SI

»Rebeka nama je zaupala, da za naju na koncertu pripravlja presenečenje, a sva mislila, da bo precej manjše. Na kaj takšnega nisva niti pomislila. Že tista prva pomoč, ki so nam jo ljudje ponudili po poplavah, je bila nekaj, česar enostavno nismo vajeni. Zdaj pa še tole. Mislim, da bova potrebovala nekaj časa, da bova dojela, kaj se je zgodilo, hkrati pa enostavno ni dovolj besed, s katerimi bi se zahvalila za tole čudovito dejanje,« pravi Špela, ki se bo vse življenje spominjala noči, ko je iz grozeče vode reševala mala otroka in se skupaj z njima plazila po strmem pobočju. Ob pogledu na nov in čudovit dom, v katerem bodo vsi imeli dovolj prostora, so se ji za trenutek zašibila kolena, prizna. »Zdelo se mi je, da sanjam, da kaj takšnega ne more biti res. Ne vem, s čim sva si tole zaslužila. Še enkrat se želim zahvaliti vsem, ki so pri dogodku pomagali, vseh niti ne poznam. Ni dovolj velikih besed, s katerimi bi opisala najine občutke,« kljub hudi tragediji, ki je prizadela njeno družino, pravi skromna Špela, ki se z možem neizmerno veseli dneva, ko se bodo lahko vselili v popolnoma opremljeno hiško.

Notranje zadovoljstvo je neprecenljivo

Čustev po koncertu, ki si ga bodo zapomnile za vse življenje, niso skrivale niti dame iz skupine Bepop. »Ta koncert smo doživele drugače kot sicer, saj je bil izpoveden, izbrale smo tudi skladbe, s katerimi načeloma ne nastopamo in so na neki način na seznamu naših najljubših, med njimi je denimo Prava pot. Dogodek je bil izjemno motivacijski, na koncu koncev je imel dobrodelno noto, poleg tega pa nismo polepšale le dneva eni družini, po mojem smo jim polepšale življenje. Za takšne stvari živimo!« pravijo glasbenice. Tudi Rebeka je nadvse srečna in zadovoljna, da je ob podpori najdražjih končno lahko izdala skrbno varovano skrivnost in polepšala življenje štiričlanski družinici.

Špela Krumpačnik in Dominik Germelj s starejšim sinom Nacetom. FOTO: MARKO PIGAC/PIGAC.SI

Iz prve vrste si ga je ogledala tudi domžalska županja Renata Kosec, ki je v uspešnicah uživala z možem Gregorjem. FOTO: MARKO PIGAC/PIGAC.SI

»Čutimo odgovornost, da smo dobre in da pomagamo. Osebno pa želim opozoriti tudi, da sama čutim odgovornost do tega, da opozarjam na bedarije,« pravi Rebeka, ki je razkrila, da je pri iskanju primerne osebe ali družine, ki bi varno zavetje našla v mobilni hiški, doživela izjemno neprijetnost. »Človeški idiotizem. Ljudem, ki smo jim hišo ponudili za mamo, starejšo gospo, ki je ostala brez strehe nad glavo, se je zdelo, da bi se gospa počutila utesnjeno, saj je prej živela v večji hiši. Jaz bi z lahkoto dlje bivala v tako čudoviti hiši. Želim poudariti, da je nujno opozarjati tudi na negativizem, ki v takšni stiski, ki jo ljudje doživljajo, nima kaj iskati. Takšne stvari se nas zelo dotaknejo, čeprav smo v vseh teh letih dobile debelo kožo. Dogodek, kot je bil ta, je dokaz, da lahko skupaj nekomu polepšamo življenje. Ob pogledu na srečne obraze pa si lahko rečem samo – notranje zadovoljstvo je neprecenljivo.«