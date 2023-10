Pomurski lovci ustrelili za tri tisočake golobov

Po katastrofalnih neurjih in poplavah smo v Sloveniji znova dokazali, da dobrodelnost ne pozna meja in da smo vedno pripravljeni pomagati sočloveku. Zadnje mesece se vrstijo najrazličnejše akcije, da bi tako ali drugače pomagali tistim, ki so ostali brez vsega.

Pomagali ustanovitelji strelske lige

Pobudam so se pridružili tudi pomurski lovci, ki so s posebno akcijo zbrali tri tisočake za lovskega tovariša s Koroškega in njegovo družino. Usodnega avgustovskega dne jih je helikopter rešil z balkona sesedajoče se hiše, zdaj pa lahko po številnih radodarnih akcijah znova pozitivno zrejo v prihodnost.

6 lovskih družin je pomagalo.

Pri tem so jim pomagali tudi člani iz šestih prekmurskih lovskih družin, ki so 2017. ustanovili strelsko ligo, sestavljeno iz lovskih družin Bakovci-Lipovci, Murska Sobota, Mlajtinci, Pečarovci, Rankovci in Tišina. Člani so tekmovali v streljanju na glinaste golobe, merjenje moči pa je bilo namenjeno predvsem druženju in izmenjavi lovskega znanja.

Vodje šestih lovskih družin na Prevalje

»Ob katastrofalnih poplavah, ki so letos prizadele Slovenijo, smo se sestali in dogovorili, da priredimo dobrodelno strelsko akcijo. Tako smo v Budinskem mlinu organizirali tekmovanje v streljanju na glinaste golobe, na katerem smo zbrali 3000 evrov in izkupiček predali tovarišu, ki je ostal tako rekoč brez vsega,« nam je razlagal eden od organizatorjev dobrodelne akcije Jože Kuhar iz Bakovcev.

Tako so se vodje vseh šestih lovskih družin (Mirko Buzeti, Jože Kuhar, Ivica Miličevič, Simon Kočar, Branko Hari in Andrej Kosednar) odpravili na Prevalje k Renatu Vastlu in mu predali ček.

Avgustovska povodenj je razdejala Prevalje. FOTO: Črt Piksi

»Ta dan je bil čudovit. Prevzema nas nepopisna radost, da smo lahko pomagali, za vedno nam bo ostal v spominu. Po kratkem druženju in klepetu smo se zadovoljni, da smo nekoga osrečili, vrnili v Prekmurje,« nam je še povedal Kuhar, ki se je posebej zahvalil organizatorjem lige, Mlinopeku Murska Sobota, članom lovskih družin, ki so se udeležili prireditve in sodelovali na njej ter pri zbiranju sredstev.

»Hvala vsem, ki so pomagali, da je ta strelski dogodek potekal po pričakovanjih in da smo zbrali sredstva, ki bodo tovarišu na Koroškem vsaj malo pomagala znova zaživeti. Hvala tudi drugim, ki so z udeležbo in prispevkom nesebično pomagali,« je še dodal Kuhar.