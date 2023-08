Iztok in Anja s 4 otroki po poplavi brez doma: v sobi na podstrešju se stiska vsa družina (FOTO, VIDEO)

Povodenj ni prizanesla številnim družinam. Medtem ko poskušajo nekateri svoj dom, ki so ga zalile poplave, dodobra posušiti in renovirati, se bodo druge družine morale preseliti – bodisi jim je voda odnesla hišo bodisi jim grozijo zemeljski plazovi in niso varne za bivanje ali jim je voda dom tako poplavila, da ni več primeren za bivanje.

FOTO: Društvo Viljem Julijan

Ogromna škoda je v Zgornji Savinjski dolini, od koder prihaja tudi 6-članska družina iz Šmartnega ob Dreti. Reka Dreta jim je poplavila hišo in povsem uničila bivalne prostore. »Voda je uničila vse pohištvo in opremo v kuhinji, dnevni sobi, spalnici in hodniku, uničeni so tudi tla, stene, podboji vrat, toplotna črpalka,« so zapisali v Društvu Viljem Julijan. Gregor Bezenšek, glasbenik in humanitarec, se je z družino pogovarjal in prosil za pomoč družini na svojih socialnih omrežjih.

Starši Iztok in Anja Irmančnik se s strahom ozirajo proti zimi. Rada bi obnovila stanovanje in ga naredila ponovno primernega za bivanje. Skupaj s štirimi otroki – Arne (4), Iza (5), Brina Lara (9) in Taja (18).

Videoposnetek (počakajte nekaj sekund, da se naloži):

Družini je ostala samo soba najstarejše hčerke na podstrešju, kjer se zdaj stiska celotna družina. »Preostali trije otroci pa svoje sobe v majhni stari hiši niso imeli niti že prej in so spali v sobi skupaj s starši,« piše Bezenšek.

»Voda je prišla skozi okna na obeh straneh hiše in dejansko smo izgubili vse bivalne prostore. Izgubili smo kuhinjo, spalnico, omare, v katerih smo imeli oblačila, pralni stroj, sušilni stroj, pečico, hladilnik, preostalo pohištvo in opremo, mnogo oblačil in igrač,« je dejala mama Anja. »V kuhinji smo imeli veliko mizo, ki je bila center našega dogajanja, na njej smo jedli, na njej je hčerka vadila citre in zdaj celotne kuhinje z vsemi elementi vred preprosto ni več.«

Uničenje je še posebno prizadelo otroke, med njimi Brino Laro, ki igra citre. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Uničenje je še posebno prizadelo otroke, med njimi Brino Laro, ki igra citre, ki pa jih je na veliko srečo rešila pred naraslimi vodami, a z večino drugih stvari družina ni imela takšne sreče. »Med drugim so uničeni tudi naši albumi in s tem mnogo naših spominov,« pravi Anja.

»To je starejša hiša, kjer smo se z otroki že pred poplavami stiskali v majhnih prostorih, zdaj pa smo izgubili še to,« pravi oče Iztok. FOTO: Društvo Viljem Julijan

»To je starejša hiša, kjer smo se z otroki že pred poplavami stiskali v majhnih prostorih, zdaj pa smo izgubili še to,« pravi oče Iztok. »Največji problem je, kako bomo preživeli zimo, saj tudi peč ne deluje.« Družina upa na pomoč dobrih ljudi, piše Društvo Viljem Julijan, in da bodo lahko hišo ustrezno obnovili ter vanjo spet vnesli radost, ki je v njej bivala pred poplavami.