Kako financirati naložbe na kmetiji

Slovenskim kmetom so na voljo različni viri financiranja, kadar lastna sredstva ne zadoščajo za izvedbo naložb. Poleg kandidiranja na razpisih za javna sredstva so tu še bančna posojila in lizingi. Ker pa poslovanje kmetije in njen denarni tok v marsičem krojita narava in vreme, je dobrodošlo, da banka, s katero sodeluje, razume naravo kmetijskega posla in zna prisluhniti potrebam kmetovalcev. Dodajmo, da kmetije velikokrat najamejo bančna posojila tudi v primerih, ko so uspešne na razpisih za javna sredstva. Pogosto je namreč pogoj za izplačilo tako pridobljenih sredstev dokončana naložba, za katero pa mora kmetovalec založiti denar. V tem primeru je premostitveno bančno posojilo dobrodošlo.

Ponudba bank za kmetovalce

Zanimalo nas je, kakšno ponudbo so za te namene oblikovale banke, in se o tem seznanili na Deželni banki Slovenije (DBS) in NLB, ki sta znani po tem, da imata poseben posluh za kmetovalce. Seveda to ne pomeni, da bi se morali ob iskanju najugodnejše ponudbe gospodarji kmetij omejiti zgolj na omenjeni banki, ampak morajo svoje povpraševanje poslati vsem.

Vsaka kmetija je drugačna, njeno kreditno sposobnost je težko oceniti po standardnih postopkih, ki se uporabljajo za podjetja.

Kot povedo v DBS, kmetovalcem ponujajo različne oblike financiranja, ki so vezane na njihove potrebe oziroma dejavnost. Tako imajo v ponudbi kredit za namene iz izdane odločbe o nepovratnih sredstvih, kredite za financiranje naložb na kmetiji, setveni, žetveni in trgatveni kredit, kredite za vzrejo živali in hitri kredit za kmetovalce. Ker se zavedajo njihovih potreb, je na primer na voljo kredit za namene iz izdane odločbe o nepovratnih sredstvih, ki se zelo prilagaja potrebam kmetovalcev, prejemnikov nepovratnih sredstvih. Njegova posebnost je, da lahko stranka obresti plačuje mesečno, glavnico pa vrne ob izplačilu nepovratnih sredstev. »Banka za financiranje preostanka investicije odobri kredite z rokom vračila do 20 let, za nakup zemlje pa celo do 30 let. Odplačevanje kreditnih obveznosti prilagodimo kmetovim prihodkom, tako da lahko obveznosti plačuje z mesečnimi, trimesečnimi, polletnimi ali letnimi obroki,« pojasnijo v DBS.

»NLB ponuja kmetovalcem vse vrste kreditov, ki so namenjeni pravnim osebam (likvidnostni kredit, limit na poslovnem računu, kratkoročni kredit, revolving kredit, dolgoročni kredit). Dolgoročne potrebe se lahko financirajo z dolgoročnimi posojili z odplačilno dobo do 15 let. Za kratkoročne potrebe ponujamo kratkoročna posojila za prilagojeno dinamiko vračil, tako imenovana revolving posojila, in limite na poslovnih računih. Vse to so posojila, ki pomagajo uravnavati tekoče potrebe po likvidnosti na kmetiji, večinoma za financiranje tekočih stroškov ali nakupa repromateriala. Dodatno imamo še posebno ponudbo dolgoročnega financiranja za mlade kmete,« povzamejo svojo ponudbo v NLB.

Banke kmetovalcem svetujejo, naj se investicij lotijo premišljeno in načrtovano. FOTO: Depositphotos

Lizing predvsem za mehanizacijo

Kaj pa lizing, kako pogosto se kmetovalci odločajo zanj? Kot pravijo v NLB, je lizing komplemetaren bančnim storitvam in je bolj prilagodljiv glede višine lastne udeležbe, saj je lizinška družba lastnica predmeta lizinga. »V zadnjem času je ravno lizing kmetijskih strojev in opreme v velikem porastu,« še dodajo v NLB Lease&Go, članici NLB Skupine.

Tudi v DBS oziroma DBS Leasingu poudarjajo, da se kmetovalci za lizing odločajo predvsem pri nakupu kmetijske mehanizacije. »Priljubljenost lizinga raste, postopek je preprost in hiter, predvsem pa niso potrebna dodatna zavarovanja, kot je recimo hipoteka,« še povedo v DBS.

Izzivi rastočih obresti

Nedavno je euribor spet zrasel in skupaj z njim obrok posojil s spremenljivo obrestno mero. Ker takšni dvigi marsikaterega kreditojemalca spravljajo v vedno težji položaj, nas je zanimalo, kakšne rešitve lahko ponudijo banke. Kot pravijo v DBS, vsakega posojilojemalca obravnavajo individualno in skupaj zanj najdejo ustrezno rešitev. To je lahko tudi sprememba posojila v takšno s fiksno obrestno mero, ki ga ima banka še vedno v ponudbi.

Kaj je revolving posojilo? »Posebnost revolving posojila je, da je odobreno za obdobje leta dni, kmet pa ga lahko v tem letu črpa in vrača. Posojilo lahko črpa v celoti ali delno, ko ga potrebuje, in vrne, ko dobi denar na račun. Obresti plačuje samo za obdobje, v katerem je izkoristil to vrsto posojila,« pojasnijo bančniki NLB.

Podobno odgovarjajo v NLB, kjer strankam svetujejo, da se ob morebitnih težavah z odplačevanjem obrokov takoj obrnejo na banko. »Pomagamo jim lahko z moratorijem, reprogramom posojila in drugimi podobnimi ukrepi. Kreditojemalec se lahko odloči tudi, da posojilo s spremenljivo obrestno mero zaključi predčasno in najame novo s fiksno obrestno mero. Vsak tak korak pa zahteva premislek in pogovor,« še dodajo.

Dober nasvet

Naši sogovorniki iz obeh bank kmetovalcem svetujejo, naj se investicij lotijo premišljeno in načrtovano. Pomembno je tudi, da je banka v projekt vključena že v najzgodnejši fazi razmišljanja o investicijah. Kmetovalci lahko skupaj z bančnimi svetovalci pravilno ovrednotijo velikost potrebne investicije, izberejo najprimernejše bančne storitve, banka pa lahko kmetovalca tudi napoti k usposobljenemu in preizkušenemu izvajalcu. Prav tako nezanemarljiva je pomoč pri zbiranju potrebne dokumentacije, saj ravno postopke, »birokracijo«, kmetje pogosto vidijo kot največjo oviro pri sklepanju bančnih poslov.

*Besedilo je objavljeno v tiskani izdaji oglasne priloge Kmetijske novice.