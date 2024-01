Župnik na dobrodelni licitaciji kupil največjo salamo

Stara ljudska pesem gre nekako takole: "Ljubi, ljubi svet Anton, daj mi že možička, za lon pa ti zredila bom debelega prašička." In govori o molitvi, ki so jo neporočene ženske namenjale svetemu Antonu Puščavniku, 17. januarja goduje, da bi si v tem letu izprosile ženina. "V Meniški vasi pri Dolenjskih Toplicah, kjer od 17. stoletja stoji cerkev, so šli še malo dlje. Ob cerkvi je nekoč stala lipa. Če je dekle s čelom udarilo po deblu in je potem z lipe padel list, se je tisto leto poročila.

Licitator Toni Zupančič se je izkazal. FOTO: osebni arhiv P. P.

Ni pa sv. Anton samo priprošnjik za iskanje ženina oziroma neveste, ampak je povezan tudi z eno največjih človekovih vrednot – zdravjem," nam pove Primož Primec iz sosednje vasi Sela, po izobrazbi etnolog in kulturni antropolog, ki rad piše prispevke o šegah in navadah, vključil jih bo v knjigo, ki jo pripravlja. Tam bo svoje mesto našel tudi ljudski običaj kračevanje.

Sv. Anton je upodobljen kot menih s palico, prašičem in z zvončkom, znamenji, ki izhajajo iz srednjega veka, ko so menihi antoniti hodili po ulicah in prosili za darove (tudi koline). Pogosto so nabirali darove sami: z zvoncem so opozarjali na svoj prihod. Tako je postal sv. Anton Puščavnik zavetnik živinorejcev, zato je v Sloveniji marsikje navada, da so na njegov god cerkvi darovali prašičje krače, pleče, klobase s priporočilom za zdravje pri reji prašičev in drugih domačih živali. V Sloveniji je Antonu Puščavniku posvečenih 59 cerkva.

Domačini so se izkazali kot dobri gostitelji. FOTO: osebni arhiv P. P.

Župnik Igor Stepan je kupil največjo salamo. FOTO: osebni arhiv P. P.

Tudi v Meniški vasi, kjer je nedeljo potekalo že 29. kračevanje. Žegnanje se je začelo s sveto mašo, ki jo je daroval župnik Igor Stepan in že med obredom opravil blagoslov mesnin, ki so jih prinesli ljudje, nato pa izdelke prodali na dražbi. Med mašo je sodeloval MePZ Dolenjske Toplice. Prišli so tudi pritrkovalci. Šego kračevanja so pred tremi desetletji oživeli na pobudo takratnega župnika župnije Toplice, kamor spada podružnična cerkev, Dušana Kožuha. Prvi licitator je bil Menišan Domine Hrovat, ki ga je nasledil Toni Zupančič, v tej vlogi pa se je preizkusil tudi Peter Kotar.

V nedeljo se je zbralo se je kar precej ljudi. Največ pozornosti je požela 2,15 m velika salama, ki je imela tudi rekorden iztržek – 190 evrov. Toliko je za velikanko odštel domači župnik Igor Stepan, ki bo salamo v nedeljo dal razrezati in jo razdelil med farane po maši. Zbrani denar od licitacije bo šel za podružnično cerkev v Meniški vasi.