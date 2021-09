Župnik daroval kar 22.800 evrov (FOTO)

V cerkvi sv. Pavla v Preboldu se odvija zadnje dejanje velikega projekta – postavitve novih orgel, ki bodo nadomestile stare iz leta 1846. Vrednost projekta je okrog 250.000 evrov, same orgle pa bodo stale 187.000 evrov. Instrument v cerkvi sv. Pavla v Preboldu dobiva svojo končno podobo.Priprave za postavitev so začeli že junija lani. Treba je bilo urediti tla in uliti betonsko ploščo, sanirati strop in obnoviti poslikave, zadnje je opravil akademski umetnik in domačin Žiga Hriberšek. Uredili so tudi električno napeljavo na koru, namestili nove luči in zamenjali okna ter pripravili vse...