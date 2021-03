Župnija z največ milijonarji

Radgonska župnijska cerkev sv. Petra Foto: Oste Bakal

Cerkev na grajskem griču je bila za bogoslužje določena po letu 1545.

Verski mesečnik Ognjišče je leta 1967 kljub dejstvu, da je bilo v nekdanji državi prepovedano zbiranje denarnih sredstev in blaga za pomoč potrebnim, odprl tako imenovani Poštni predal dobrote. Po uvedbi evra so dobrodelno akcijo poimenovali Milijonarji dobrote, zbrani denar pa namenjajo za misijone in potrebe doma.Ob koncu januarja je bilo na Slovenskem kar 12.532 milijonarjev dobrote, na prvem mestu med 363 župnijami pa je župnija svetega Petra iz Gornje Radgone. V radgonski je kar 614 milijonarjev dobrote, ki so prispevali 3684 evrov, vsi slovenski skupaj 75.192.Ponaša se s cerkvijo sv. Petra, ta je bila za bogoslužje določena po letu 1545, ko so na grajskem griču podrli cerkev sv. Ruperta in sedež prenesli v mesto Radkersburg. Cerkev se prvič omenja leta 1466, sedanja stavba pa je iz leta 1813, ko sta po prenovi od prejšnje ostala le križeva kapela in cerkveni zid stolpa. V osamosvojitveni vojni leta 1991 je bil uničen zvonik, a so v dveh letih zgradili novega.V fasado so vzidani postgotsko razpelo in trije figuralni nagrobniki iz prve polovice 17. stoletja, notranjost pa je poslikana s freskami. Nemi zvon iz razbitin strešne kritine cerkvenega zvonika opominja na vojne dogodke 1991. V povezavi s farnim patronom župnije Gornja Radgona, sv. Petrom, imajo v domači cerkvi še posebno sveto mašo, v mestu pa je 29. junija tudi tradicionalna sejemska prireditev Petrovo.