Zgodbe za premagovanje vročine

Foto: arhiv založbe

Riley Sager: Edina preživela

Hiša knjig

Družina Hope je leta 1929 doživela pokol, ki je pretresel obalo Maina. Večina ljudi meni, da je zanj kriva sedemnajstletna Lenora, čeprav o tisti noči ni nikoli javno spregovorila, razen da je zločin zanikala. Zdaj je leto 1983 in Kit McDeere, negovalka na domu, prispe, da bo skrbela za Lenoro, potem ko je njena prejšnja negovalka izginila sredi noči. Lenora ima prek sedemdeset let in je prikovana na invalidski voziček. Zaradi številnih kapi ne more govoriti, s Kit komunicira le prek starega pisalnega stroja. Neke noči Lenora nanj napiše mamljivo ponudbo – Rada bi ti povedala vse.

Foto: arhiv založbe

Kaja Bucik Vavpetič: Srebrne vezi

Cankarjeva založba

Ko knežna Mila z bratom osvobodi mamo rusalko in nato v strahu pred očetom pobegne z domačega gradu, se zaplete z druščino cestnih razbojnikov. Njihov vodja, Gaber, sprva ni prav prijazen do nje, saj ga ona spominja na vse, kar je izgubil zaradi njenega tiranskega očeta. Toda Mila se na poti s to neobičajno tolpo začne počasi soočati s svojo nečloveško dediščino in kuje načrt, kako bo rešila ljubljenega brata. Obenem obžaluje, da bo morala zapustiti nove prijatelje in Gabra, ki se mu ne more upreti. Morda bi ji lahko pomagali prav oni, a ji Gaber marsikaj prikriva.

Foto: arhiv založbe

Robert Galbraith: Srce, temno kot črnilo

Mladinska knjiga

Šesta knjiga iz serije o Cormoranu Striku, ki jo piše slavna pisateljica pod psevdonimom, detektiva skupaj z Robin popelje v nov primer, povezan z ustvarjalci in oboževalci kultne risanke, postavljene na highgatsko pokopališče. Edie Ledwell, soustvarjalko serije, na spletu preganja anonimnež, ki se podpisuje kot Anomija. Edie pride v agencijo po pomoč, ker si želi odkriti, kdo se v resnici skriva za tem imenom. Cormoran in Robin se podata v neobvladljiv svet internetnega preiskovanja. Hkrati morata usklajevati delo in zasebno življenje, predvsem pa njun nenavadni odnos.

Foto: arhiv založbe

Jason Rekulak: Skrite slike

Hiša knjig

Ko se Mallory Quinn vrne z zdravljenja odvisnosti, sprejme službo varuške za petletnega Teddyja. Mallory je prevzeta: ima svoj bivalni prostor, ob večerih teče in ima stanovitnost, po kateri tako zelo hrepeni. S Teddyjem, prisrčnim, sramežljivim fantkom, se zares dobro povežeta. Ves čas riše drevesa, zajce, balone, nekega dne pa nariše nekaj povsem drugačnega: moškega v gozdu, ki za seboj vleče žensko truplo. Po tistem Teddyjeve umetnije postopoma postanejo zlovešče, njegove paličaste figurice pa se razvijejo v realistične skice, ki presegajo zmogljivosti katerega koli petletnika.

Foto: arhiv založbe

Jurij Souček

Glej ga, Součka

Beletrina

Knjiga ni samo kronologija skoraj stoletnega obdobja z okupirano Ljubljano, delovnimi brigadami, samoupravljanjem in razvojem gledališča, radia in televizije, ampak tudi kronologija prostora, predvsem Ljubljane med SNG Dramo in Kodeljevim. Tam je okrogloličen fant iz češke delavske družine profesorjem prisegel, da se bo izogibal gospodarstva, saj mu z računstvom res ni šlo, pač pa je tekoče bral že v vrtcu. Od nekdaj je recitiral in interpretiral, najprej na majhnih in improviziranih odrih, po končani igralski akademiji pa skoraj štirideset let v ljubljanski Drami.

Foto: arhiv založbe

Louise Kennedy: Prestopki

Mladinska knjiga

V Severni Irski v zadnjih tridesetih letih 20. stoletja, kjer ljubezen na vsakem koraku spremlja nasilje, se mlada učiteljica Cushla zaplete v nevarno ljubezensko zvezo. Michael je poročen protestantski odvetnik, ki zagovarja ujete pripadnike IRE; njuno poznanstvo mora zato ostati skrivno. Medtem ko poskušata krmariti med pastmi vse bolj vnetljivega ozračja, njun zasebni svet vztrajno trka ob politično resničnost okolja, v katerem ne štejejo le tvoja dejanja, temveč predvsem tvoja pripadnost.