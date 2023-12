Zdravnik in pisatelj David Zupančič: Nisem estradnik in še nikoli nisem hodil po rdeči preprogi

David Zupančič je bilo nedavno še precej neznano ime. Proti koncu lanskega leta pa je zaslovel po vsej Sloveniji. Najprej smo ga spoznali kot mladega zdravnika infektologa, ki se je med epidemijo koronavirusa redno oglašal na družbenih omrežjih, predvsem na instagramu, in objavljal svoja doživetja med delom na urgenci in intenzivni enoti. O vsem dogajanju je nato napisal svoj knjižni prvenec Življenje v sivi coni, ki je iz instagramskega zdravnika z več kot 38.000 sledilci naredil pisateljskega zvezdnika. Na lanskem Slovenskem knjižnem sejmu je knjiga osvojila veliko nagrado knjiga leta in tak...