To so skriti sovražniki hišnih ljubljenčkov (FOTO)

Kdor ima hišnega ljubljenčka, mora poskrbeti za njegovo varnost. Preprost recept je: odstranite vse, kar bi umaknili, če bi imeli majhne otroke. To med drugim pomeni, da naj bodo zunaj dosega živali vsa čistila, saj ta pogosto vsebujejo izjemno strupene snovi. Čistilo za steklo, ki še posebno privlači pse, skrbno obrišite s površine po uporabi, preverite tudi, ali ni morda na tla padla kakšna kapljica.

Električni kabli so izjemno nevarni za glodavce pa tudi za druge hišne ljubljenčke, ki radi žvečijo žice. Psi in mačke k temu sicer niso tako zelo nagnjeni, vendar je pri mladičih vseeno potrebna previdnost. Poskrbite za to, da so kabli v vašem domu čim bolj skriti in nedostopni.

Oken ne puščajte odprtih, ko so živali same, prav tako jim ne dovolite na balkon brez nadzora.

Strupene sobne rastline

Veliko sobnih rastlin, na primer priljubljena difenbahija, je za ljubljenčke strupenih. Če opazite, da bi jih rad grizljal, se jih znebite ali jih postavite tako, da jih ne bo dosegel. Na vrtu sta za živali nevarna denimo oleander in bršljan.

Mačke so odlične plezalke, ki rade tvegajo s hojo po visokih nevarnih mestih. Še posebno pri živalih, ki se šele privajajo na nov dom, pazite, da jih to ne bo pahnilo v smrt. Kljub pregovornim devetim življenjem namreč številni mački zaradi pretiranega poguma omahnejo z višine in poginejo. Oken ne puščajte odprtih, ko so živali same, prav tako jim ne dovolite na balkon brez nadzora.

Čistila po uporabi pospravimo, da jih žival ne bo mogla doseči. FOTO: Nazariykarkhut/Getty Images

Zdravila, ki jih pustite nezavarovana ležati v stanovanju, so potencialna smrtna nevarnost. Med ljubljenčki, ki radi zagrizejo vanje, so tudi papige, ki jim tablete predstavljajo privlačno možnost za brušenje kljuna. Zdravila, tudi prehranske dodatke, imejte vselej skrbno shranjena daleč od živali.

Preden zaženete pralni stroj, vedno preverite, ali je prazen.

Če tableta pade na težko dosegljiv kraj, na primer za omaro, to nemudoma umaknite in jo poberite, da se ne bi po kakem nesrečnem spletu naključij znašla v želodčku vašega ljubljenčka. Tudi zdravila, ki jih predpiše veterinar, ne smejo biti živali dostopna.

Stroj naj bo zaprt

Baterije so nevarne iz več razlogov: če jo vaša žival prežveči in preluknja, jo lahko doletijo kemične opekline in zastrupitev s težkimi kovinami. Baterije lahko povzročijo zadušitev, če pogoltnejo cele. Še posebno zanimive se živalim zdijo kovancem podobne ploščate okrogle baterije, ki niso nič manj nevarne za zdravje od običajnih. Tudi kovance hranite stran od svojega hišnega ljubljenčka zaradi nevarnosti zadušitve.

Mačke rade grizljajo rastline, poskrbimo, da ne bodo strupene. FOTO: Natalia Malivanova/Getty Images

Pralni in sušilni stroj naj bosta zaprta, saj lahko vaš ljubljenček zleze vanj in ostane ujet. Preden zaženete stroj, vedno preverite, ali se v njem morda ne skriva vaša žival. Naprave, kot je ventilator, postavite tako, da ljubljenčku ne bodo dosegljive, oziroma jih izklopite, kadar ostane sam doma. Skrbniki papig in drugih ptic se tem napravam raje izognite.

Pokrov wc-školjke imejte spuščen, da žival ne bi padla v stranišče – to se, vedo povedati veterinarji, dokaj pogosto dogaja. Tako kot ljudje so tudi hišni ljubljenčki občutljivi za zastrupitev z ogljikovim monoksidom, zato moramo poskrbeti za pravilno vzdrževanje grelnikov na gorivo.

To je zlasti pomembno, če pes spi poleg kotla ali katerega koli drugega prostora, kjer je lahko prisoten ogljikov monoksid. Če sumite na zastrupitev z ogljikovim monoksidom, nemudoma prenesite žival na svež zrak in se obrnite na svojega veterinarja.