Zdrav življenjski slog je pomemben. Poglejmo si ga skozi pet zapovedi

Raziskovalci s Harvarda so na podlagi podatkov iz znanih raziskav izvedli obsežno študijo o vplivu zdravstvenih navad na pričakovano življenjsko dobo. To pomeni, da so imeli podatke o velikem številu ljudi v zelo dolgem časovnem obdobju. To je pomenilo več kot 120.000 udeležencev ter 34 let podatkov za ženske in 28 let podatkov za moške.

Raziskovalci so pregledali podatke o prehrani, telesni dejavnosti, telesni masi, kajenju in uživanju alkohola.

Znanost je že dokazala, da se kronično vnetje z nizko stopnjo lahko spremeni v tihega ubijalca, ki prispeva k nastanku srčno-žilnih bolezni, raka, sladkorne tipa 2 in drugih bolezni.

Ogromno denarja porabimo za razvoj čudovitih zdravil in drugih načinov zdravljenja bolezni, namesto da bi jih poskušali preprečiti.

Kaj nam pomaga in kaj škodi

In kaj točno je zdrav življenjski slog, ki nam lahko pomaga k bolj kakovostnemu življenju?

Znanstveniki opozarjajo na pet področij, za katera so raziskave pokazale, da imajo velik vpliv na tveganje prezgodnje smrti.

Zdrava prehrana, ki je bila izračunana in ocenjena na podlagi navedenega vnosa zdravih živil, kot so zelenjava, sadje, oreščki, polnozrnata žita, zdrave maščobe in maščobne kisline omega 3, ter nezdravih živil, kot so rdeče in predelano meso, sladkane pijače, transmaščobe in natrij.

Zdrava raven telesne dejavnosti, ki je bila merjena kot vsaj 30 minut zmerne do intenzivne telesne dejavnosti na dan.

Zdrava telesna masa, opredeljena kot normalen indeks telesne mase (ITM), ki je med 18,5 in 24,9.

Kajenje, no, zdrava količina kajenja ne obstaja. Zdravo tukaj pomeni, da nikoli niste kadili.

Zmerno uživanje alkohola, ki je bilo pri ženskah ocenjeno kot od 5 do 15 gramov na dan, pri moških pa od 5 do 30 gramov na dan. Na splošno ena pijača vsebuje približno 14 gramov čistega alkohola.

Ali je zdrav način življenja pomemben?

Izkazalo se je, da so zdrave navade zelo pomembne. Ljudje, ki so izpolnjevali merila za vseh pet navad, so živeli bistveno, impresivno dlje kot tisti, ki jih niso imeli: to pomeni 14 let za ženske in 12 let za moške (če so imeli te navade, ko so bili stari 50 let). Ljudje, ki niso imeli nobene od teh navad, so veliko pogosteje prezgodaj umrli zaradi raka ali bolezni srca in ožilja.

Raziskovalci so pričakovano življenjsko dobo izračunali tudi glede na to, koliko od teh petih zdravih navad so ljudje imeli. Samo ena zdrava navada (in ni bilo pomembno, katera) – torej, že samo ena – je podaljšala pričakovano življenjsko dobo za dve leti pri moških in ženskah.

Ni presenetljivo, da so imeli ljudje z več zdravimi navadami daljšo življenjsko dobo.

V čem je torej težava?

Kot poudarjajo strokovnjaki, v razvitih državah porabimo ogromno denarja za razvoj čudovitih zdravil in drugih načinov zdravljenja bolezni, namesto da bi jih poskušali preprečiti. To je velik problem.

Strokovnjaki so predlagali, da je najboljši način, kako ljudem pomagati pri zdravi prehrani in spreminjanju življenjskega sloga, to, da se s prizadevanji na področju javnega zdravja in spremembami politike poskrbi za čim več ljudi. Že s primerno zakonodajo o tobaku in transmaščobah se da nekaj postoriti.

Temu pa seveda močno nasprotuje velika industrija. Če bi v državah imeli smernice in zakone, ki nam pomagajo živeti bolj zdravo, velika podjetja ne bi prodajala toliko hitre hrane, čipsa in gaziranih pijač.

Podjetja, ki želijo zaslužiti na račun človeških življenj, pa to ves čas počnejo.

No, kupujemo pa sami, a ne?