Zdaj je njihov novi dom v Avstriji in letošnje praznike preživljajo umirjeno

Glasbena knjiga Najlepše pesmice za vse letne čase ohranja našo pevsko dediščino, spodbuja otroke k petju in neguje odnos do glasbe. Hkrati je vez med generacijami. Tik pred prazniki se v Ljubljani snideva z avtorico knjige Manco Izmajlovo in narediva kratko inventuro že skoraj minulega leta. Ko Manca strne svoje občutke, mi pove: »Neverjetno leto je bilo.« Zdaj je njihov novi dom v Avstriji in letošnje praznike bo preživela umirjeno. »Tudi Benjamin bo po nekaj mesecih spet z nami. Zadnje mesece je delal dobesedno sedem dni v tednu in po cele dni. V Avstriji človek postane še bolj tradicional...