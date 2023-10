Naša priljubljena televizijska voditeljica pravi, da ignorira staranje

Staro znanko televizijskih zaslonov lahko spremljamo v jutranjem programu v oddaji Dobro jutro na prvem programu Televizije Slovenija. Zaradi svoje sproščenosti velja za eno izmed najbolj priljubljenih televizijskih voditeljic, smeh je njen prepoznavni znak. Ker sva sodelavki, se nama ni bilo težko uskladiti za pogovor in tako sva se dobili kar na RTV, ko je nastajala nova oddaja Dobro jutro. Kranjčanko povprašam, kako je po nekaj letih spet biti v vlogi voditeljice, in v hipu mi odvrne: »Super je. Verjetno tudi zato, ker to res rada počnem.« Seveda rečeva tudi kakšno o vremenu, ob tem pa izve...