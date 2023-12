Ditka obožuje praznični čas. Doma imajo celo poseben božični ritual

Glasbenico Ditko najbolj poznamo po uglasbitvah poezije velikih slovenskih pesnikov, sočasno ustvarja v angleškem jeziku. In ker božič Korošici zelo veliko pomeni, jo ob srečanju v Ljubljani najprej povprašam, ali že uživa v božičnem vzdušju. »Zelo pestro in aktivno, a hkrati v enem prijetnem prazničnem razpoloženju. Med aktivnostmi poskušam najti trenutke, da ozavestim, da je december zares tu, da uživam ob lučkah in si ogledam kak božični film, ki pogreje srce. Zelo pa se veselim tudi božiča, ko bo moj večer prost in se bom temu vzdušju zares povsem prepustila.«

Poudari, da je to od nekdaj zanjo najlepši čas v letu. »Ko se mesto odene v praznične lučke in zadiši po cimetu in piškotih, se v meni prebudi en poseben občutek. December je tudi mesec, ko veliko članov naše družine praznuje rojstni dan, potem je tu božič, ki ga zmeraj praznujem s širšo družino. Čeprav je zame to eden najbolj zaposlenih mesecev leta, je hkrati tudi mesec, ko si zavestno vzamem čas za svoje bližnje, da skupaj praznujemo. December od nekdaj dojemam kot zelo dragocen in čaroben mesec.«

Prazniki pomagajo odložiti težke misli

Ob vstopu v december nam je podarila novo pesem z naslovom Božič prihaja; praznično veselje, občutek miru in medsebojno povezanost so ujeli tudi v videospot. »V času pandemije, ko nismo mogli koncertirati in smo bili ves december doma, sem najprej napisala skladbo Magic Of Christmas. Spomnim se, da sem v sebi čutila stisko zaradi negotovosti, ki jo je vzbujal tedanji čas. Potem sem začela razmišljati o prazničnem času in kako si ga, ne glede na zunanje okoliščine, vsak sam lahko naredi čarobnega v zavetju toplega doma. Kot že nemalokrat sem svoja čustva in nemir zlila na papir, in ko je nastala pesem, sem se počutila pomirjeno in se prepustila temu, o čemer pripoveduje. Angleška verzija je moja pripoved o tem, kako mi praznični čas s svojo vedrino pomaga odložiti težke misli in kako ta čarobnost božiča v meni prebudi občutek miru in veselja. Pesem je zelo hitro navdihnila mojega očeta Gorazda, da je na melodijo napisal slovensko besedilo z naslovom Božič prihaja.« Pesem izpostavi pomen združevanja ljudi v prazničnem času, ko se vrednote, kot sta prijateljstvo in družina, še bolj izrazijo.

Na božič ne nastopa

Ditka in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Svoj najlepši praznik brez izjeme vsako leto preživi doma. »V hiši staršev si s širšo družino tradicionalno pričaramo prijeten božični večer. Skuhamo dobro večerjo, si izmenjamo simbolična darilca, zadnja leta kar po principu t. i. skrivnega Božička, tako da vsak kupi le eno darilo za točno določeno osebo, nato pa pojemo ob klavirju, odigramo kakšno družabno igro in gremo na sprehod z baklami. Vesela sem, ker nam ta čas vsem zelo veliko pomeni in se zmeraj potrudimo, da ga preživimo skupaj. Za staro leto bom prav tako na Koroškem v družbi prijateljev.«

Ritual za božič je pri njih doma že nekaj let isti. »Pri pripravi večerje si naloge razdelimo. Povsem naš ritual pa je božični kviz, ki smo si ga izmislili pred nekaj leti. Gre za vprašanja na različne tematike, ki jih pripravijo moje mlajše sestrične. Ob iskanju odgovorov se vedno zelo nasmejimo in ta igra zares popestri naše božično druženje. Po kvizu sledi sprehod z našimi petimi psi in nato še izmenjava daril, zatem pa obvezno skupaj zapojemo. Sicer pa za božič poleg zbrane družine ne smejo manjkati domače sladke dobrote, kot so piškoti in potica, prijetna božična glasba v ozadju in kozarec penine.«

Če le gre, poskuša večino koncertov opraviti do božiča. »Na 24. in 25. december nikoli ne nastopam. To je res čas, ki si ga bom zmeraj vzela prostega. Letos je večina nastopov že za mano, po praznikih in še pred koncem leta pa me čakajo še trije koncerti: v Blunoutu v Domžalah, v čarobni Kamnici in v Banovcih. Sicer so mi decembrski koncerti zelo pri srcu, ker lahko v repertoar dodam še kakšno božično pesem, in tudi zato, ker se v ljudeh čuti posebno veselje, ki ga pač prinaša ta božični čas.«

Ditka je velika ljubiteljica zime in ob koncu leta nam prepeva Božič prihaja.

Vedno optimist

FOTO: Igor Modic

Ob pogovorih v decembru vedno delamo nekakšno inventuro že skoraj minulega leta, zato me zanima, po čem si bo najbolj zapomnila letošnje. »Najbolj si ga bom zapomnila po potovanju po Danski, kjer sem zares doživela in izkusila t. i. hygge, pa po koncertu moje priljubljene glasbene skupine Mumford And Sons na glasbenem festivalu v Angliji in po nekaj zares dobrih 'gavdah', pa tudi po številnih uspešnih koncertih na lepih lokacijah in tudi po kar treh izdanih singlih,« se nasmeji.

»Po drugi strani pa si ga bom zapomnila po groznih poplavah, ki so prinesle veliko neprijetnih občutkov strahu, žalosti in negotovosti ter nas postavile na realna tla. V osnovi se imam za optimista, zato v spominu zmeraj skušam ohraniti dobre stvari, iz neprijetnih pa se predvsem kaj novega naučiti.«

Zaupa mi, da se na splošno trudi ne imeti prevelikih pričakovanj. »Raje si zadam osebne cilje in jim potem sledim. Predvsem si želim, da bi bila zdrava in da bi ohranjala dobre odnose z bližnjimi. Da bi ohranjala notranji mir in še naprej rasla kot oseba in glasbenica. Želim si novih znanj, svežega navdiha in potovanj. Pa da bi moja kariera zdravo rasla in bi ljudje še naprej z veseljem poslušali mojo glasbo ter prihajali na moje koncerte.«

Lepe želje pošilja v teh prazničnih dneh za vse Slovence in razkrije svoje vodilo: »Sreča se zares začne v nas samih, zato poskušajte vsak dan znova najti drobne trenutke, ki vas radostijo. Bodite nežni do sebe in se imejte radi. Ko si zadovoljen sam s sabo, se črni oblak nad glavo hitro izgubi. Želim vam, da bi se vsak dan znova znali veseliti življenja.«