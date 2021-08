Zavetišča prepolna zavrženih dudarčkov

Že ves julij so spletne strani zavetišč in društev za zaščito živali polne pretresljivih fotografij zavrženih, povoženih ali bolnih mačjih mladičev, ki so se jim odrekli njihovi lastniki oziroma so se znašle v stiski kot prostoživeče živali. Čeprav najdenčkom poskušajo pomagati, za marsikatere pomoč pride prepozno. Mladiček, ki so ga zavrgli, ima zlomljen repek.In to kljub veterinarski oskrbi, ki jo po vsej Sloveniji ponujajo regijski veterinarski centri in bolnišnice. Žal se premnogi lastniki mačk, pa tudi psov, še vedno ne odločajo za sterilizacije ali kastracije svojih živali, s čimer bi l...