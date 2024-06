Zamejski Kraški kvintet je priredil Martinovo polko

Zamejski narodnozabavni ansambel Kraški kvintet je na sceni od leta 1991 in ga poznamo tako v Sloveniji kot v Italiji in Avstriji. Njihov vzornik je skoraj enkrat starejši Alpski kvintet, poslušalce pa vsa leta razvajajo tudi s čudovitimi lastnimi vižami. Med najbolj znanimi uspešnicami so brez dvoma Pronto Giuseppe, Pesem zapojmo, Kraška pesem, Miramar, Burja in Teran, Pleš Kraševka mala, Najlepše so Slovenke, Osmica, Ko boš prišla v moje sanje in mnoge druge.

Številni se Kraškega kvinteta spomnijo tudi po duetu Anke Čop in Braca Korena, a v zadnjem času je zasedba nekoliko prenovila svoje vrste in pevke nimajo več. Vodja ansambla je ostal kitarist Goran Kocman, harmoniko igra Robert Vidali, saksofon Diego Ivančič, trobento Miran Kante, bariton pa Martin Andolšek. »Se pa lahko ravno Alpskemu kvintetu zahvalimo, da se je leta 1991 ustanovil naš Kraški kvintet in da sem jaz začel igrati kitaro, Martin pa bariton. S tem smo dobili dril,« pravi Kocman. In dodaja, da še danes gojijo veliko spoštovanje do vzornikov in z njimi tudi prijateljujejo.

Seveda še vedno izvajajo tudi njihove skladbe. A so v letih delovanja nanizali že veliko lastnih uspešnic. Nedavno so posneli priredbo Martinove polke, ki so jo v originalu izvajali člani Ansambla Ivana Ruparja, avtor te skladbe pa je Andrej Sušnik, žal že pokojni basist tega ansambla. In čemu so se odločili, da priredijo ravno to skladbo? »Omenjena polka je v Sloveniji bolj malo poznana, v zamejstvu pa jo poznajo skoraj vsi. Vedno jo je igral Ansambel Lojzeta Furlana, pravijo mu tudi Điđi, ki je bil pri nas zelo poznan. Vse veselice so se začele s to skladbo, in ker nismo poznali ne avtorja ne naslova, smo ji rekli kar Điđi polka. Tako je ostalo vse do danes,« pove Kocman.

Skladba ima izjemno melodiko in energijo, zato so se odločili, da jo priredijo in zanjo posnamejo tudi videospot, saj je to v sodobnem času ključnega pomena. Tako je skladba dobila novo priložnost, da postane še bolj prepoznavna in uspešna in da jo bomo kmalu slišali na vsaki vaški veselici, saj kar kliče po plesu. Tudi videospot zanjo so posneli, in to na Krasu, v Italiji, v slovenskem zamejstvu, natančneje v gostilni Sardoč, saj so ravno gospodarji te gostilne veliki ljubitelji narodnozabavne glasbe. Med gostovanjem so še izvedeli, da so se ravno tu poročili klarinetist, saksofonist in kitarist zasedbe Kraški kvintet. V videospotu lahko poleg članov Kraškega kvinteta vidimo tudi brhko mladenko, sicer pristno Dolenjko, Sašo Umek.