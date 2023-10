Kot dramaturginja je zaposlena v Mestnem gledališču ljubljanskem, predava na AGRFT, občasno tudi prevaja in pripravlja adaptacije romanov, vedno bolj pa se čuti kot pisateljica. »Čeprav mi izraz pisateljica ni najbolj pri srcu: rada pišem, ker je zame pisanje terapevtsko dejanje, in zaradi tega lažje živim,« mi pove ob snidenju v MGL. Nova knjiga Toxic, ki je izšla pri Beletrini, je, kot pravi, »avtofikcija, dnevnik, koledar, glitter, tema, roza, kri, veliko resnice, veliko laži, jaz, prava in izmišljena čustva, fantazije, tesnoba, sanje in umor«. MGL je njen drugi dom, tam preživi veliko časa...