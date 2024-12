Za dober namen s tremi žogami

Izjemna poteza in ideja glavnega pobudnika Boštjana Erčulja nas je globoko ganila. V naši občini živijo tudi socialno šibki, socialno ogroženi starostniki. S to dobrodelno akcijo, v kateri so se izkazali organizatorji, mladi pa so igrali za dober namen, ste se nas dotaknili,« je po dobrodelni tekmi na Vrhniki ganjeno povedala Frančiška Al-Mansour, predsednica Društva upokojencev Vrhnika.

Štirje združili moči

V rojstnem kraju Ivana Cankarja so pokazali, da jim je mar za sočloveka in tudi za starejše, ki so večkrat na robu, daleč od žarometov pozornosti in dogajanja, pozabljena, izkoriščena, sama ... To pot so za starostnike, ki živijo v stiski, stopili skupaj štirje vrhniški športni kolektivi ter odigrali dve dobrodelni tekmi. Na večeru so se predstavili FK Siliko (futsal klub, tudi aktualni superpokalni prvak), Košarkarski klub Vrhnika (vodilna ekipa 2. SKL), ŽNK Vrhnika (drugouvrščeni ženski futsal klub in polfinalistke futsal pokala) ter ŠDRŠ Vrhnika, katerega igralke igrajo v 1. B SRL.

Padali so koši in goli. FOTO: Robi Kramperšek/FK Siliko

»Take akcije nam veliko pomenijo. Tudi sami smo precej aktivni v tej smeri, saj smo že tretje leto sodelovali v Zlati Pentljici, kjer smo zbirali sredstva za Junake 3. nadstropja. V klubu pomagamo po najboljših močeh. Ko se je pojavila ideja, da bi pripravili tak dobrodelni turnir na Vrhniki, smo se z veseljem odzvale. Upala sem, da bo prišel še kak gledalec več, a za prvič je bil dogodek izvrsten,« je povedala Tara Radonjić Jonović, trenerka ŠDRŠ Vrhnika.

Fantje so igrali futsal in košarko. FOTO: Robi Kramperšek/FK Siliko

»Niti ne vem, kdaj in kako sem se tega spomnil. Ideja se mi je zdela dobra, ne le da smo bili dobrodelni, ampak smo krepili tudi sodelovanje med klubi. Danes so ti odnosi dobri, drug drugemu hodimo na tekme, se spodbujamo, nismo si konkurenca,« Boštjan Erčulj iz futsal kluba Siliko pove, kako se je rodilo sodelovanje na dobrodelnem turnirju. »Poklical sem predstavnike preostalih treh klubov in stopili smo skupaj. Sprva je bila ideja, da bi naredili turnir v petek, pa smo se potem odločili za četrtek. Dejansko ni šlo za velik zalogaj, tako ali tako smo vsi vešči organizacije tekem v državnem prvenstvu,« nadaljuje Erčulj. Začelo se je tako, da so punce odigrale med sabo dva polčasa: v prvem se je igral rokomet, v nadaljevanju se je igral še futsal, potem so na parket prišli fantje. Začelo se je s košarko, končalo s futsalom. Na semafor in končni rezultat ni nihče gledal. To je bil večer, ko je bil glavni namen pomagati.

Ponovili bodo

S pomočjo prostovoljnih prispevkov gledalcev, svoje pa so dodali še športniki in ekipe, so zbrali 1215 evrov, sredstva pa so dan pozneje predali upokojencem. Slednji so se še enkrat zahvalili za to plemenito gesto. Po zaslugi srčnih vrhniških športnic in športnikov jih nekaj za te praznike ne bo lačnih ... »Veseli smo, ker nam je uspelo. Jasno je, da je šel denar v prave roke. Akcijo bomo nadaljevali,« je povedal Erčulj, ki upa, da se prihodnje leto konec decembra na taki revijalni tekmi zbere še več gledalcev in še več cekinov.