Za begunce zvezdnica zbrala 15,5 milijona evrov

Pozornost sveta je usmerjena v Ukrajino. Vojna na vzhodu Evrope se vpleta v vse pogovore, nasilje se je dotaknilo tudi hollywoodskih zvezdnikov, ki napadeni državi izražajo podporo in obsojajo rusko agresijo. »Vedno sem se imela za ponosno Američanko – hvaležna sem za vse, kar je ta država storila zame in mojo družino. A hkrati še nikoli nisem bila tako ponosna, da sem Ukrajinka,« je tvitnila lepa igralka Mila Kunis, ki je z družino prišla v Ameriko leta 1991, ko je bila komaj sedemletni deklič. Pomagata tudi Ryan Reynolds in Blake Lively. FOTO: Patricia Schlein/WENN.com ...