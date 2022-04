Točka ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru fakultete za družbene vede, je izdala nov priročnik za starše z nasveti o varni rabi interneta.

FOTO: Safe.si

Priročnik z naslovom Vzgoja za internet – priročnik za starše je namenjen staršem osnovnošolcev, saj v tem času otroci postanejo intenzivni uporabniki interneta. Gradivo prinaša tudi ključne nasvete in opozorila v povezavi z najpogostejšimi tveganji pri uporabi interneta, s katerimi se srečujejo mladostniki.

Pomoč staršem in otrokom

»Tako kot otroka naučimo varno hoditi po cesti, ga moramo naučiti tudi varne uporabe interneta. To učenje se začne tisti trenutek, ko mu prvič izročimo v roke napravo, ki omogoča dostop do interneta, in traja, dokler ni toliko vešč varne uporabe interneta, da zna sam prepoznavati tveganja in se pred njimi tudi zaščititi,« v uvodu poudari avtor Marko Puschner. Ta misel je osnovno vodilo priročnika in priporočilo staršem, ko predajo otrokom v uporabo mobilni telefon ali računalnik.

Priročnik je razdeljen na dvanajst poglavij, ki pokrijejo najpomembnejše teme: odnos otrok in staršev do interneta, zaščito naprav, družabna omrežja, varovanje zasebnosti, tvegano vedenje, spletno nasilje, starševski nadzor, neprimerne in škodljive vsebine, prekomerno rabo in zasvojenost, pametne igrače in ure ter videoigre. Vsako poglavje prinaša ključne informacije o posamezni temi ter glavne nasvete in opozorila, ki bi jih morali starši in mladostniki poznati.

Tiskano ali elektronsko

Z novim priročnikom Safe.si staršem ponuja vir informacij, ki jim bo lahko v pomoč pri uvajanju otrok v svet interneta, zagotovo pa bodo našli uporabne informacije tudi zase.

Center za varnejši internet Center za varnejši internet Projekt Center za varnejši internet izvajajo Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede, Zavod Arnes, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija HADEA pri Evropski komisiji in Urad vlade RS za informacijsko varnost. Center za varnejši internet ponuja tri glavne storitve: točko ozaveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij Safe.si, svetovalno linijo za težave na spletu Tom telefon 116 111 in anonimno spletno prijavo nezakonitih spletnih vsebin www.spletno-oko.si.

Izšel je v nakladi 10.000 izvodov in ga bodo v tiskani obliki brezplačno prejeli vsi starši, ki se bodo udeležili predavanj za starše Safe.si, ki jih organizirajo šole.

Prav tako si ga v tiskani obliki lahko brezplačno naročijo na spletnem mestu Safe.si (https://safe.si/gradiva/gradiva-za-starse/vzgoja-za-internet-prirocnik-za-starse), kjer je za ogled in prenos na voljo tudi v elektronski obliki.